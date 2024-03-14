美國眾議院通過TikTok資產剝離法案 限字節跳動半年內切割

美國眾議院於美東時間週三（13日）以壓倒性投票通過法案，要求中國企業字跳動在半年內自短影音平台 TikTok 撤資，否則該應用程式將面臨在美國無法上架的局面。

路透社報導，眾議院兩黨以 352 票贊成對 65 票反對通過該項法案。然而參議院未必會持同樣看法，部分參議員支持以不同的方式監管有安全疑慮的外資應用程式。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer） 表示，該院將對此法案進行審議。

美國聯邦眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）美東時間 7 日以 50 比 0 票無異議通過法案，給予字節跳動 165 天從 TikTok 撤資，否則該平台的 APP 在擁有 1.7 億用戶的美國地區，將無法合法在谷歌、蘋果等應用程式商店上架。作為反擊，TikTok 要求用戶致電國會議員，許多議員表示，辦公室收到大量青少年抗議電話。

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眾議院共和黨第二號人物史卡利塞（Steve Scalise）在 Ｘ 平台呼籲眾議院必須重視此關鍵國安議題，通過該法案。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）週三表示，希望看到參議院採取迅速的行動。

字節跳動執行長周受資在週三發布的影片中稱，該法案若簽署成法，將成為 TikTok 在美禁令，從創作者與小型企業的口袋中拿走數十億美元，並使 30 萬美國人的就業面臨風險。他強調，字節跳動不會停止抗爭，並將行使合法權利來阻止該項禁令。

一名知情人士透露，周受資週三前往國會拜訪，並計畫於週四返程。目前 TikTok 已得到廣泛的支持。

這是華盛頓針對來自中國的國家安全擔憂所採取的最新舉措，這些擔憂包括互聯汽車（connected car）、先進的人工智慧晶片，以及全美國港口被秘密安裝通訊設備的中國製起重機。

美國總統拜登已表態將簽署該法。中國外交部長王毅批評這項針對 TikTok 的法案，稱儘管美國從未發現任何證據表明 TikTok 對美國國家安全構成威脅，但卻從未停止對 TikTok 的追殺。