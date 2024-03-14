真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映

《極限長征》由馬克華伯格、劉思慕領銜主演，呈現極限運動刺激感，以及人類與汪星人間的感動情誼，一起來看五大亮點！台灣將於這周五上映。

馬克華柏格主演、真狗搶鏡 熱血勵志又感人

真人真事改編的熱血勵志電影《極限長征》（Arthur the King），將越野賽運動員麥可雷德諾（Mikael Lindnord）與流浪狗「亞瑟」在比賽中的奇蹟相遇搬上大銀幕。全片以極限運動作為故事主線，不僅有勵志元素，編導更在片中融入人生哲學，以及感動人心的人狗情誼，進而向觀眾呈現一個關於信任、關於團隊合作的動人故事。

馬克華柏格為戲操到極限 敬業精神獲肯定

為了追求真實還原極限運動員角色，馬克華柏格因此展開大量訓練，試圖將身體操到極限，更直呼本片是他演過「體力需求最高」的角色。讓人吃驚的事，開拍首日他就意外受傷，導致膝蓋半月板撕裂，不過他不但不停工，更自認有義務忍痛上陣。他的敬業精神，也讓角色本尊麥可雷德諾大讚：「能由馬克華柏格來飾演，是我無比的榮幸，我認為他是我們這個時代最好的演員之一。」

狗演員「優凱」搶鏡圈粉

在片中飾演另一位主角「亞瑟」的狗演員「優凱」，牠自然又精采的演技也惹哭眾人，讓馬克華柏格笑嘆：「我就知道優凱會搶走所有風采。」實際上，本身就是愛狗人士的他，在片場可是和優凱結為好友，更玩笑自曝曾經為此嘗試賄賂訓犬師，愛狗心態一覽無遺。

真實還原極限賽事 演員親自上陣挑戰



馬克華柏格（右二）出席本片放映活動，與主角本尊麥可雷德諾（粉紅帽者）相見歡

為了真實還原當年的比賽過程，麥可雷德諾不僅擔任本片顧問，更親自教導演員如何負重跑步、划獨木舟、使用裝備。片中所有比賽過程，也都是由演員們親自完成。其中一場高空滑索的重頭戲，即使現場備有特技演員，但實際上仍需要演員們來到高空演出。演員劉思慕也分享：「當我們在中間停下來時，正好在最高點，我很害怕，但攝影師看起來好冷靜，等我到達另一端時整個抖個不停。」

壯闊美景盡收眼底 大銀幕震撼視覺

《極限長征》劇組原本期望能在當年麥可與亞瑟相遇的「厄瓜多」拍攝，但因為疫情的關係，最終決定將地點改為「多明尼加共和國」。電影中也網羅多明尼加共和國的壯闊美景，導演賽門西倫瓊斯表示：「這是個美麗的國家，當你到人跡罕至的地方，有綿延數英里的叢林、陡峭的山坡、水源、道路，看起來非常壯觀！」

劉思慕忍不住吐槽：「蟲子和不斷的雨天是兩大缺點， 我看了身上被蟲咬的痕跡，簡直到處都是！ 我們去了好多不同的地形，有在幽深的叢林、陡峭的懸崖， 整天在水上划獨木舟，而且都是在大雨當中！」

《極限長征》將於3月15日於台灣感動獻映。

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