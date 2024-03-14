【突發】又傳中國漁船金門外海翻覆6船員落海 已知2死2獲救2失蹤 兩岸聯合搜救

更新時間: 2024-03-14 12:04

紅色箭頭所示為事發的金門東碇海域 (原圖: google; TN 宇妍後製)

中國籍漁船「閩龍漁61222」今天(3/14) 清晨在金門海域翻覆沉沒，船上6名漳州漁民落海，目前兩岸聯合搜救，中方已救起4人，但其中有2人不幸罹難，另有2人失蹤，持續搜尋中。

中央社引述海巡知情人士稱，目前最新回報狀況為中方已救起其中4名船員，但當中有2人尋獲時已無生命跡象、不幸罹難，另有2名船員仍在聯合搜尋中，總計2失蹤2生還2死亡。

國家搜救指揮中心今清晨近6時接獲通報，指中國籍漁船「閩龍漁61222」於金門西南方15浬處海域（海峽中線以西37.2浬）沉沒，船上6名中國籍船員不幸落海。

兩岸雙方獲悉後，中國方面規劃派遣廈門S-76C型直升機6架次、海救船「1130」、海巡艦「08707」及「08805」等，於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務；海巡署艦隊分署第九海巡隊也派遣4艘船，兩岸聯合救援中。

金防部澄清: 並未直接接獲陸方任何要求

陸軍金門防衛指揮部上午表示，今（14）日清晨東碇島周邊發生陸籍漁船翻覆，船員落海情事，防衛部獲報後立即要求島上駐軍協力環島搜救；有關臉書粉專指出「島上士兵拒絕共軍登陸搜索」乙情，應為誤傳，金防部並未直接接獲陸方任何要求。

金防部透過新聞稿指出，秉人道立場，救人為先，現東碇島官兵持續與海巡隊保持聯繫，倘救獲失事船員，將妥善照顧，並交由海巡隊處理後續。

更新時間: 2024-03-14 10:31

首次發稿: 2024-03-14 09:48

有消息指 落海6人都已尋獲

中國籍漁船「閩龍漁61222」今天(14日)清晨在金門金門東碇海域翻覆沉沒，船上6名中國漁民落海，中國方面派直升機、海救船與海巡艦，台灣海巡署也派4船，兩岸目前聯合搜救中。

最新消息指出，6人都已尋獲，有4人送醫，另2人不幸罹難。另有媒體報導指2死2獲救2失蹤。實際情況仍待官方說明。

國家搜救指揮中心清晨近6時接獲通報，「閩龍漁61222」於金門西南方15浬處海域（海峽中線以西37.2浬）沉沒，船上6名船員落海。

台灣中央社報導，兩岸獲悉後，中國機艦於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務；海巡署艦隊分署第九海巡隊也派遣4艘船，兩岸聯合救援中。

此外，國防部已請空軍作戰指揮部、海軍艦隊指揮部及陸軍金門防衛指揮部等持續監控注意。金門縣長陳福海指示相關單位保持關注與提供必要支援，希望落海漁民平安獲救。

中時新聞網引述金門海巡隊消息表示，6人都已找到，4人送醫，2人罹難。

台視新聞引述我方海巡署表示，獲報後立即成立應變中心，指揮金馬澎分署、金門巡防區及海巡隊派遣4艘巡防艇前往救援，該陸船疑似是不明原因於線外水域翻覆，該署「無採取任何取締執法作為」。

2月14日中國一艘載有4人的快艇越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。台灣、中國代表團在金門就善後事宜歷經多次協商未果，中方死者家屬拒收慰問金，與中國代表團於3月5日返中，迄3/13為止未恢復協商對話。

中國國台辦發言人陳斌華13日聲稱，金門快艇案需要台灣拿出「解決問題的誠意」。台灣陸委會則回應，希望各界靜待司法機關調查結果，還原事發真相，釐清責任歸屬。

根據台灣中央社，大陸委員會（陸委會）13日下午透過書面回應，金門快艇案正由檢方依法調查，希望各界靜待司法機關調查結果，還原事發真相，釐清責任歸屬。

陸委會表示，真相調查與傷亡人員善後事宜可以並行不悖，這個案件的善後處理一直是由事件兩造當事人直接進行溝通，「本會未採特定立場」。

陸委會強調，「我方一貫態度是保持最大的善意與開放的態度，期待早日化解歧見，共同解決問題」。

中國國務院台灣事務辦公室3/13上午召開例行記者會。陳斌華對於快艇案協商未果一事宣稱，「台灣方面還在以所謂『調查程序』來拖延問題解決，以所謂執法來『推諉卸責』，他們才是真正的『三無』，無情、無義、無理」。

陳斌華又說，只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，事件的善後協商才能重啟。