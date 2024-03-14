台北遠東香格里拉 讓夢想升空 兒童節住房專案 享沉浸式飛行體驗

看準兒童節清明連假商機，台北遠東香格里拉即日起推出「夢想升空孩想飛」親子假期，結合童趣與科技，打造寓教於樂的難忘假期！入住舒適寬敞的客房，盡享獨家寶貝迎賓禮、豐盛自助式早餐，以及沉浸式的感官體驗「i-Ride動感飛行劇院」門票，i-Ride擁有最先進的體感模擬系統，透過三層樓高巨幕及零死角絕佳座椅，震撼的瞬間加速度暢遊高空欣賞世界之美，來場獨一無二的飛行體驗。用全新視角遊台北，即日起至6月30日期間闔家入住每晚8,900元起，讓每個笑容都成為幸福的種子！訂房專線：(02)2376-3266。

童心萬歲 用不同視角探索世界

愛是最好的禮物，笑聲是最美的旋律！台北遠東香格里拉為親子共創美好回憶，即日起至6月30日特別推出「夢想升空孩想飛」親子假期，每晚8,900元起外加10%服務費和5%稅金，闔家入住舒適寬敞的客房，盡享豐盛自助式早餐，還可享獨家迎賓禮包含迎賓點心乙份、培養孩子專注力的拼圖遊戲組、台灣黑熊公益玩偶乙隻，以及免費體驗沉浸式「i-Ride動感飛行劇院」，大手牽小手，用不同視角探索這個充滿歡樂與奇蹟的世界，擁抱快樂的兒童節！

超級擬真感受 i-Ride動感飛行劇院

i-Ride飛行劇院擁有擬真的體感模擬系統與劇場級的包覆性視聽設備，穿越時間與空間，喚起人們最初的夢想，那種自由翱翔雲端，超越真實、超乎想像的飛行體驗。「i-Ride動感飛行劇院」包含四大飛行黑科技，「身歷其境，如臨現場」將乘客座椅推進直徑達20米三層樓高巨大球幕中，雙腳懸空隨著載具擺盪，搭配多種特效展演，打造視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動的五感體驗，另外也能「穿梭於各種世界」，在短時間內飛越不同航點，不論是世界美景或是奇幻冒險，開啟體驗者的探險慾。除此之外，i-Ride飛行器「震撼的瞬間加速」如同獵豹般安靜且敏捷，但又擁有暴龍般瞬間的巨大爆發力增加刺激感，也同時配備「絕佳的乘坐體驗」包覆感舒適座椅、毫無死角的絕佳視野，年滿4歲，身高超過100公分以上，全年齡皆可體驗，沉浸其中絕無冷場。現在入住台北遠東香格里拉「夢想升空孩想飛」親子假期，即可獲得兩張貴賓券，每張票券包含飛行體驗及由i-Ride團隊嚴選台灣佳茗與主題茶點乙份。在飛越美麗景致後，欣賞信義區城市高樓美景，細細品嚐體驗後的感動。