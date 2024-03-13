台北凱達揪好客 百宴自助餐廳推客家美食季

位於台北凱達大飯店5F的百宴自助餐廳，擅長將提升台灣傳統特色小吃的魅力與精緻感，變成餐檯上經典招牌菜色，像是帶著淡淡中藥香氣湯頭的現沖牛肉湯、清新鮮美的小卷米粉、白玉QQ麻糬蛋塔..等，讓許多饕客不斷回訪。今年春天，百宴自助餐廳首度挑戰將家常味客家料理升級成五星美味，即日起推出「台北凱達揪好客」客家美食季，翻轉大家對客家菜重油、重鹹的印象，用傳統與創新走出客家菜的新風貌，活動時間至5月底，3月份加碼「女神同行」優惠，4人同行1位女性免費，平日每位只要918元。

百宴自助餐廳推出的客家美食季料理展現熱情好客的飲食文化，多元精采的客家系列美食，包含了許多接地氣的佳餚：客家米食草仔粿、客家油雞佐蔥薑醬、梅干扣肉…等，特別推薦鹹香迷人的客家小炒、客家粄條搭配柏克金啤酒讓人大呼過癮。被客家人視為珍寶的黑金老菜脯，與排骨一起熬煮，琥珀色的湯頭喝起來順口回甘。另外還有主廚獨家配方的天然手作蜜漬金桔，是深受消費者喜愛的小點。點心坊也同步推出運用桔醬、擂茶元素改良的西式客家風味甜點：客家擂茶餅乾、擂茶蒙布朗、金棗桔凍..等，週末加碼客家桔醬烤鴨，主廚會推著烤鴨推車出場，為客人來一場片鴨秀，有別於一般沾甜麵醬的吃法，改佐用酸甜充滿果香的金桔醬，平衡烤鴨油膩感，讓人食慾大開。