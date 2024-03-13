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夏立言13日啟程訪中 強調此行不見官方 反對黨沒條件賣國

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/13 20:34
左二為國民黨副主席夏立言。（圖／中央社檔案照）

左二為國民黨副主席夏立言。（圖／中央社檔案照）

國民黨副主席夏立言今（13）日啟程訪問中國，他表示，此行拜會台商，不會見中國官方人員、無關聽取中國兩會會議結論，也非外傳為國民黨主席朱立倫訪中鋪路；國民黨跟中國關係良好，不排除將來有任何人去訪問

繼上個月底訪問中國廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等地後，夏立言今天上午接受廣播節目專訪時提到，今天下午他將與國民黨大陸事務部人員搭機飛往重慶，7天訪問時間預計造訪重慶、成都、濟南、青島等城市，探視台商。

而下午時分夏立言與國民黨大陸事務部服主人鄧岱賢、青年團長羅雍勝、前團長康晉瑜、青年團執行長鄧凱勛便現身松山機場，準備搭機前往重慶。

適逢中國兩會甫落幕，是否前往中國「聽結論」。夏受訪時強調，這次去的目的是拜會台商，不會見到官方的人，沒有所謂聽不聽結論，完全沒有這件事。

外傳國民黨主席朱立倫整併黃復興黨部，遭質疑降低九二共識色彩，媒體詢問，此行是否要去跟中國大陸打好關係。夏立言說，這麼多年來，國民黨跟中國，因為基於九二共識、反對台獨的立場，一直有很好的對話、溝通管道，關係也良好，維繫了兩岸和平安全

夏立言說，九二共識、一中各表是國民黨黨章、黨綱規定的，也符合中華民國憲法的精神，包括朱立倫、他以及從政黨員，都應該遵守，且都會遵守。媒體追問，接連訪問中國，是否為朱立倫訪中提前鋪路，夏立言表示，朱立倫會不會訪問中國，他現在完全不知道，但國民黨跟中國之間的關係，因為十分良好，將來有任何人去訪問，都不能排除

夏立言說，他沒有替朱立倫做任何安排，行程從過去到現在都是公開透明，之前他的確見到中央官員，約3次，是因為地主想要歡迎他，如此而已。

遭外界批評訪中是喪權辱國，夏立言表示，有權力的人才可能賣國，國民黨作為反對黨，沒有資格也沒有條件做任何喪失中華民國主權或尊嚴的事。
國民黨
夏立言
中國
中國兩會

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