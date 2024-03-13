打造友善育兒職場 勞動部擬試辦彈性育嬰假 預計年底上路

為搶救台灣出生率低的窘境，民間團體倡議推動育嬰假彈性化，以營造友善的育兒職場，勞動部今（13）日透露，正研擬執行小規模試辦計畫，請有意願公、私部門參與，讓勞工以5天或7天請育嬰留停，預計年底前試辦，後續將觀察執行成效。

長工時、上下班趕接送、小孩生病沒人顧、無法長時間的陪伴孩子是許多無後援、雙薪家庭的苦，也是許多夫妻不敢生孩子的關鍵之一。

依照現行的育嬰留停薪，受僱者任職滿六個月後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年。而每次以不少於六個月為原則，但受僱者若有少於六個月需求者，最短可以一個月提出申請，並以兩次為限。育嬰留停津貼只發六個月。

因此民間團體多年來疾呼應有彈性育嬰留停制度，開放讓育嬰假以日、小時為單位請領，並延長至小孩八歲前都可以請，讓家長可以兼顧工作跟育兒。

綜合媒體報導，勞動部勞動條件及就業平等司司長表示，勞動部正研擬執行小規模試辦計畫是在不修法的情況下執行，鼓勵公、私部門有意願的雇主跟勞工參與，看彈性育嬰留停制度在公、私部門的執行狀況。

黃維琛說，試辦計畫會在現行育嬰留停制度下執行，包含勞工可在子女3歲前請領最多2年的育嬰留停、育嬰留停津貼最高發給6個月等。

黃維琛表示，小規模試辦將以最低5天或7天為最小請領彈性，但如果事業單位願意提供1天的請假單位也行，以小時為單位則不在此次試辦範圍。後續會跟相關單位討論包含育嬰留停津貼發放等流程及細節，希望年底前能執行試辦計畫。

過往業界認為彈性育嬰假會造成人力調度困難。黃維琛也說，試辦計畫規劃請有意願參與的雇主，不只是有單一職類的勞工，能囊括各職位、甚至是含括第一線輪班人員，有利於計畫試辦成效的收集。