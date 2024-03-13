台北遠東香格里拉 期間限定夢幻酒吧Dream Bar「秘境花園」美麗綻放

迎接繽紛春夏，位於台北遠東香格里拉6樓的李白居酒廊，再次用期間限定「夢幻酒吧Dream Bar」打造節慶儀式感。這一季，特別運用千朵花卉與植栽，以絢爛花海呈現優雅浪漫的「秘境花園」。菜單則由香宮餐廳主廚廖晉輝、甜點團隊與調酒師共同創作，將花草巧思入饌，從七道小食、四道主菜、三款花園系甜點到七款花香創意特調，道道都是美味美型，例如滋補鮮美的「上湯焗蟲草花粉絲波士頓龍蝦」、將傳統小吃浪漫再現的「紅玫瑰鹽酥雞丁」、逼真如花朵緩緩盛開的甜點「綻放」、像意外打翻花盆的造型甜點「春園」等，非常適合白色情人節約會、閨密聚會、朋友慶生、母親節孝親等各種節慶！即日起至6月30日，訂位及包場請洽(02)7711-2080，更多資訊詳見官網。

夢幻酒吧Dream Bar秘境花園

李白居酒廊自去年聖誕、新年到春節，變化出令人驚豔的不同節慶主題佈置，吸引許多消費者前來共度佳節，創造無限美好回憶。飯店看準現今消費者喜歡嘗鮮與儀式感，為持續提供別具特色的沉浸式飲饌感官體驗，李白居全新一季獻禮，化身為繁華都會中的秘境花園。從別出心裁的空間佈置就讓人心曠神怡，酒廊兩側入口處以優雅花藝引人入勝，充滿生機的蕨類植物層層相疊，營造出春意綠境，金色鳥籠內盛開的玫瑰與蝴蝶蘭相映成趣，搭配粉色煙花樹枝花絮，引領賓客步入秘境花園。

步入李白居，成千花朵錯落，從天流瀉而下形成一整片絢爛花海天空，罌粟花、小雛菊、櫻花、太陽花、繡球花…各種嬌媚搖曳生姿，蝴蝶飛舞其中更顯浪漫，吧檯區點綴著永生花玻璃球裝飾，營造出夢幻般的綺麗氛圍，而每個品味角落都悉心裝扮，目不暇給的粉嫩與翠綠，將春日繁花盛開的榮景，用不同的花語訴說精采故事，是本季不容錯過的質感生活打卡點！

李白居酒廊不僅是美食美酒美景據點，也是舉辦各式活動的絕佳場域，無論是慶祝生日、享受浪漫雙人時光，或是五十人的小型慶祝派對，都能提供一個獨特難忘的體驗。

主廚推薦「秘境花園」特色佳餚

上湯焗蟲草花粉絲波士頓龍蝦 1,988元

廖主廚將蟲草花先泡發後加入上湯煨煮，不僅取其養生補氣，更為湯底賦予清新草本風味，再放入先蒸過的一整隻波士頓活龍蝦，鮮嫩肉質與彈牙口感讓人吮指回味，鋪在下方的粉絲也均勻吸收鮮美湯汁，是一道適合兩人共享的海鮮佳餚。

香宮精選拼盤588元

這道集結三款廖主廚拿手好菜的風味小食，展現主廚對食材選擇與味覺平衡的精準掌握，完美融合粵式料理的傳統精髓與創新概念。色彩斑斕、口感豐富的「石竹金箔百香果香芒脆蝦球」，將脆炸蝦球與芒果、檸檬汁、美乃滋和煉乳製成的特製醬汁混合，再以芒果條、百香果與金箔點綴，最後以石竹花裝飾，提升了精緻度和層次感。

廖主廚重新演繹經典的叉燒而成的「桂花蜜汁伊比利叉燒皇」，是將桂花花瓣浸泡於黑糖，經長時低溫熬製成桂花蜜，再淋上伊比利豬肉製作的叉燒，舉箸間已聞到桂花香撲面而來。

另一味「夏果黑松露蘆筍」則將食材創新搭配，以純熟烹飪技巧提升風味，將夏威夷豆油炸至酥脆，與黑松露和蠔油炒製的蘆筍相結合，黑松露的深沉香氣與蠔油的鹹香層次，同時襯托出蘆筍的清甜。

紅玫瑰鹽酥雞丁 488元

這是來台一年多的廖主廚以台灣街頭小吃為靈感，設計適合下酒的小食，將雞肉切丁裹上蛋液與酥脆粉，以高溫油炸至外酥內嫩，撒上特製的玫瑰椒鹽，將乾燥後的玫瑰花瓣磨成粉末，與胡椒鹽混合，帶著淡淡玫瑰香氣，為提升整體風味，主廚還加入朝天椒，增添香辣口感，令人忍不住一口接一口。

薰衣草松露蘿蔔絲酥 488元

另一道以花入饌的創意料理也不容錯過！主廚將香宮招牌蘿蔔絲酥餅豪華升級並多一點浪漫，經高溫油炸至金黃色澤的蘿蔔絲酥，酥脆外皮裡吃得到清甜多汁的細緻蘿蔔絲，以黑松露與薰衣草增加香氣層次，並將乾燥後細磨成粉的薰衣草粉末鋪於盤底，讓人彷彿走進薰衣草花海之中。

花園系甜點

綻放 368元

甜點團隊以百花齊放的春日為靈感，以如花盛開的精緻造型甜點詮釋春天的美好！底層選用帶有淡雅茉莉花香的輕乳酪，中間的莓果庫利則精選新鮮莓果，經過細篩處理，將莓果的甜美和酸香，濃縮於每一口之中。上層則以玫瑰形狀的香草香緹裝飾，不僅視覺上呼應花朵綻放主題，其香草香氣也與茉莉花香和莓果完美融合，玫瑰上再點綴金箔增添奢華感。更吸睛的是圍繞甜點周圍的白巧克力花瓣，上桌時淋上溫熱的卡士達奶醬，白巧克力花瓣宛如春雨滋潤初綻的花朵緩緩綻放，甜蜜見證春暖花開的美妙瞬間。

春園 368元

另一款視覺效果十足的「春園」，是甜點團隊以意外打翻的花盆為靈感的創作。以巧克力和菠蘿結合製作的花盆主體，搭配洋甘菊巧克力慕絲，營造出絲滑又柔軟的「土壤」，周圍散落的枸杞果凍、香草費南雪蛋糕、巧克力碎片及五彩繽紛的莓果，彷彿置身在充滿春天氣息的花園裡，享用時淋上濃郁的莓果醬，就像正在為這迷你花園澆水，很有食趣。

花香創意特調

十里春風 450元

這款調酒彷彿春日裡一陣溫暖輕風拂面，充滿詩意！以伏特加為基底，融合梅酒的酸甜芳香和紫蘇利口酒的清新口感，加入萊姆汁和櫻花糖漿，再倒入蘇打水，增添輕盈爽口滋味，最後再以新鮮紫蘇葉與鮮花裝飾，完美地呈現春季的色彩與活力。

瞬間風華 450元

每款調酒都有著一段故事，這款也不例外！以威士忌為底，喚醒記憶深處的煙燻與舊日時光，慢慢加入濃縮咖啡和義大利金巴利香甜利口酒，如同人生的起伏，糅合了苦與甜的回憶，再滴入些許豐潤的櫻桃糖漿，增加果香與色彩。最後撒上玫瑰花碎和酒漬櫻桃作為點綴，不僅為調酒增色，也點亮了屬於自己的黃金時代，舉杯敬這美好春光。

山花浪漫 450元

這款粉嫩的無酒精特調融合花果香與東方茶文化，以冷泡烏龍茶為基調，帶來台灣山林間的清新茶香，加入鳳梨汁、蔓越莓汁和萊姆汁，最後加入蜂蜜，酸甜果香中帶來甘甜的餘韻。杯壁上用洛神花粉點綴，兼具視覺與味覺，也悄悄留下花香，引人漫步山花盛開的浪漫花徑。

午夜蘭花 450元

另一款無酒精特調選擇，靈感來自月光下綻放的花朵。以冷泡薰衣草茶作為基底，薰衣草淡雅香氣讓人感受到夜晚的寧靜與放鬆，加入帶有細膩花香的紫羅蘭糖漿，營造如夢似幻的歐式花園感。最後將黃瓜片一端穿入迷迭香，隨後串入一顆藍莓，再間隔一顆藍莓，形成迷迭香、黃瓜與藍莓交錯的自然手感裝飾，使整杯飲品如同夜裡在皎潔月光下閃閃發亮的花園。