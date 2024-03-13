「未來教育 臺灣100」 新北獲獎17件 蟬聯全國第一

由遠見·天下文化辦理的2023第四屆「未來教育 臺灣100」競賽，以「永續未來，有感學習」為主軸，由全國31 0件專案遴選出100件，新北市獲獎的學校與教師高達17件， 蟬聯全國第一，今(13)日於市政會議獻獎，分享榮耀與喜悅。

侯友宜市長除了表達肯定， 也強調新北教育重視學生的多元發展與自主學習， 期待我們的孩子都能成為一位具備愛與關懷的世界公民。

成福國小、青山國中小及多校老師共同組成的新北跨校社群「 能量吐司烘培坊」榮獲企業特別獎。其中，由劉繼文老師、 朱惠冠老師和林子翔老師等多位教師一同製作的國中數學(基礎能量 吐司)教材，是針對學習速度比較慢的國中學子， 提供可免費下載的數學基礎講義和教學短片，學生不需要從頭開始， 而是可以依自己的程度和弱點個別補強， 對於偏鄉弱勢及特教資源班的學生幫助甚大。

以「插角悠森學Grit韌我行」 獲獎的插角國小以校訂課程連結真實情境， 將學習場域從校園社區不斷向外擴展， 思考如何將在地獨特之生態永續森林深化為主題探究式有感課程進行 跨域探究，並透過戶外體驗冒險犯難韌性以及公民行動實踐， 讓學習發生意義。校長宋宏璋表示， 學校會持續帶領孩子用五感認識台灣在地豐富的人文歷史和自然生態 ，培養「樂探索、愛森林、展韌性、具行動」的悠森學子。

大觀國小校長吳國銘表示，「老字號達人鋪兒」課程以「馬斯洛(M aslow)需求理論」出發，帶領學生同理、理解長輩， 並為即將到來的超高齡社會預作準備。期望在尋找高齡者價值、 發掘高齡社會新契機的過程中，實踐世代間的互動、合作、 連結與學習，創造共好共榮、友善高齡的社會。

林口高中楊可倫老師表示，「繽紛林口學」 課程採用創新的研究法教學，要求學生在學期專案進行中，按照「 卡片盒筆記法」協作，將資料初步整理後提取其重點， 並建構情境給生成式AI，最後經人工潤色後結束專案。 這種從筆記到AI與人的協作形成的學習歷程， 讓學生在接近真實的工作流程中建構自己的知識，學習成效顯著。

另外，開設在板橋高中二年級校訂課程「小小外交官:國際素養課程 」，培養國際知能與國際情懷，建構「從臺灣出發的國際觀」， 並能採取跨國民主行動，引導學生完成「國際議題歷史報」及「 國際民主行動」作為學習產出，培養能反思與行動的「小小外交官」 ，具體落實國際教育之理想。

教育局表示，隨著不同世代學生特質的不同， 教育的本質更應該是多元彈性、多科跨域的探索學習， 培養孩子成為一個積極的世界公民。新北市將持續關注永續、 環境友善與社會創新議題，引領新北教育邁向卓越、共好。