宜蘭綠博30日登場 4月22至28日宜蘭也可賞萬金杜鵑

今年度宜蘭綠色博覽會將於30日開幕，舉辦至5月12日止，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今（13）日再次同台宣傳。本次新北市受邀設置新北物產館，以萬金杜鵑佈置場館，同時活動期間每周假日展售新北農漁產品。另新北縣市週期間(4月22至28日)新北市民還可享優惠門票價100元，假日還有創意DIY活動！
宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往的環境生態保育信念，以「地球學院 Earth Academy」為主題，將往年的展區打造成不同「學系」，以寓教於樂方式，讓民眾從各種不同面向來理解永續的意義、用各種不同方式來實踐永續的目標，也更深入瞭解「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，以及永續未來生活情境。
新北市長侯友宜表示，新北市長年推動環境永續，今年響應綠博設置新北物產館，當中以萬金杜鵑佈置場館，讓萬金杜鵑之美到宜蘭持續綻放，除傳遞永續理念外，亦讓新北優質農產品被大眾看見，跨縣市合作一同提高農漁產業收入。新北市萬里、金山是臺灣杜鵑花苗主要產區，種植規模多達30公頃，年產量約600萬株，佔全台8成，培育品系更超過300種，位居全台之冠。新北市推動萬金杜鵑，促進青農返鄉承接家業，讓杜鵑產業永續發展，現與宜蘭縣合作，讓宜蘭縣民也能賞萬金杜鵑之美。今年4月22日至28日是綠博新北週，歡迎新北市民來新北館參觀，享門票優惠100元，又可欣賞美麗的杜鵑花藝術作品。
新北市農業局表示，此次新北館呼應綠博主題，也在館內展示新北食農教育、生態保育及資源永續理念的推動成果。當然也少不了新北市特色農漁產品，每週假日民眾都可以到此選購小農產品，新北週期間(4月22日至4月28日)週末還可現場報名創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉！若對宜蘭綠色博覽會、新北館有興趣，歡迎關注「宜蘭綠色博覽會」及「稼日蒔光」臉書專頁。另為鼓勵學校及團體參訪，學校及團體購票亦可享優惠，可至2024宜蘭綠色博覽會官方網站查詢。