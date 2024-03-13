宜蘭綠博30日登場 4月22至28日宜蘭也可賞萬金杜鵑

今年度宜蘭綠色博覽會將於30日開幕，舉辦至5月1 2日止，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今（13） 日再次同台宣傳。本次新北市受邀設置新北物產館， 以萬金杜鵑佈置場館，同時活動期間每周假日展售新北農漁產品。 另新北縣市週期間(4月22至28日)新北市民還可享優惠門票價 100元，假日還有創意DIY活動！

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今， 已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。 今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往的環境生態保育信念，以「地球學院 Earth Academy」為主題，將往年的展區打造成不同「學系」， 以寓教於樂方式，讓民眾從各種不同面向來理解永續的意義、 用各種不同方式來實踐永續的目標，也更深入瞭解「 聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，以及永續未來生活情境。

新北市長侯友宜表示，新北市長年推動環境永續， 今年響應綠博設置新北物產館，當中以萬金杜鵑佈置場館， 讓萬金杜鵑之美到宜蘭持續綻放，除傳遞永續理念外， 亦讓新北優質農產品被大眾看見， 跨縣市合作一同提高農漁產業收入。新北市萬里、 金山是臺灣杜鵑花苗主要產區，種植規模多達30公頃，年產量約6 00萬株，佔全台8成，培育品系更超過300種，位居全台之冠。 新北市推動萬金杜鵑，促進青農返鄉承接家業， 讓杜鵑產業永續發展，現與宜蘭縣合作， 讓宜蘭縣民也能賞萬金杜鵑之美。今年4月22日至28日是綠博新 北週，歡迎新北市民來新北館參觀，享門票優惠100元， 又可欣賞美麗的杜鵑花藝術作品。

新北市農業局表示，此次新北館呼應綠博主題， 也在館內展示新北食農教育、生態保育及資源永續理念的推動成果。 當然也少不了新北市特色農漁產品， 每週假日民眾都可以到此選購小農產品，新北週期間(4月22日至 4月28日)週末還可現場報名創意DIY活動， 歡迎民眾共襄盛舉！若對宜蘭綠色博覽會、新北館有興趣， 歡迎關注「宜蘭綠色博覽會」及「稼日蒔光」臉書專頁。另為鼓勵學校及團體參訪， 學校及團體購票亦可享優惠，可至2024宜蘭綠色博覽會官方網站 查詢。