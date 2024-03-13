參加2024年美國期貨業協會年會　臺灣期貨交易所拓展國際合作版圖

美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)於佛州波卡雷登(Boca Raton)舉辦為期3日年會，臺灣期貨交易所由周建隆總經理率 隊參加， 金管會證期局黃厚銘副局長及期貨公會吳桂茂秘書長亦共同與會。F IA年會向為國際期貨業年度盛事，全球主要金融主管機關、 衍生性商品交易所、結算機構、期貨商、 資訊廠商及新聞媒體均共襄盛舉，逾30國及千名代表與會， 臺灣相關代表積極參與當前各項國際最熱門議題研討會，與國際交易 所進行交流合作，推動國際合作成果豐碩。

本次期交所於會議期間除與全美第4大選擇權交易所邁阿密交易所( MIAX)達成共識，將簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄(MOU) ，為未來人員交流、經驗分享，奠定合作基礎，並會晤期貨市場協會 (Association of Futures Markets, AFM)主席，確認將於2026年上半年於臺灣舉辦AFM年會， 亦與那斯達克交易所(Nasdaq)、芝加哥選擇權交易所( Cboe)、美國期貨協會(NFA)及富時羅素指數公司( FTSE Russell)等，就商品合作及行銷進行交流， 成功拓展國際關係及國際合作。

本屆年會探討當前熱門議題，包括衍生性商品產業結構未來發展、 選擇權交易成長與趨勢、金融市場與運動、金融科技革命、 人工智慧與市場現代化等，同時與多家交易所及機構對談， 面向涵蓋波動率指數(VIX)與永續商品開發， 及交易系統雲端科技發展等。期交所亦積極參與會議， 掌握市場最新發展資訊，亦與Cboe就發展臺灣波動率指數期貨及 其來臺合作辦理研習會進行討論，並就雲端發展及永續商品行銷等與 Nasdaq及FTSE Russell進行交流，進一步推升國際合作版圖。

期交所拓展實質國際業務合作腳步不曾停歇， 近年國際合作成果斐然，陸續推出各項國際商品， 並積極開拓國際關係，加速我國期貨市場國際化進程， 提升國際能見度。