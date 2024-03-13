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參加2024年美國期貨業協會年會　臺灣期貨交易所拓展國際合作版圖

By 台灣英文新聞
2024/03/13 19:42
臺灣代表團赴美參加期貨業協會（FIA）年會，左2為期交所總經理周建隆，左3為證期局副局長黃厚銘，左1為期貨公會秘書長吳桂茂。（圖／臺灣期貨...

臺灣代表團赴美參加期貨業協會（FIA）年會，左2為期交所總經理周建隆，左3為證期局副局長黃厚銘，左1為期貨公會秘書長吳桂茂。（圖／臺灣期貨...

美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)於佛州波卡雷登(Boca Raton)舉辦為期3日年會，臺灣期貨交易所由周建隆總經理率隊參加，金管會證期局黃厚銘副局長及期貨公會吳桂茂秘書長亦共同與會。FIA年會向為國際期貨業年度盛事，全球主要金融主管機關、衍生性商品交易所、結算機構、期貨商、資訊廠商及新聞媒體均共襄盛舉，逾30國及千名代表與會，臺灣相關代表積極參與當前各項國際最熱門議題研討會，與國際交易所進行交流合作，推動國際合作成果豐碩。

本次期交所於會議期間除與全美第4大選擇權交易所邁阿密交易所(MIAX)達成共識，將簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄(MOU)，為未來人員交流、經驗分享，奠定合作基礎，並會晤期貨市場協會(Association of Futures Markets, AFM)主席，確認將於2026年上半年於臺灣舉辦AFM年會，亦與那斯達克交易所(Nasdaq)、芝加哥選擇權交易所(Cboe)、美國期貨協會(NFA)及富時羅素指數公司(FTSE Russell)等，就商品合作及行銷進行交流，成功拓展國際關係及國際合作。

本屆年會探討當前熱門議題，包括衍生性商品產業結構未來發展、選擇權交易成長與趨勢、金融市場與運動、金融科技革命、人工智慧與市場現代化等，同時與多家交易所及機構對談，面向涵蓋波動率指數(VIX)與永續商品開發，及交易系統雲端科技發展等。期交所亦積極參與會議，掌握市場最新發展資訊，亦與Cboe就發展臺灣波動率指數期貨及其來臺合作辦理研習會進行討論，並就雲端發展及永續商品行銷等與Nasdaq及FTSE Russell進行交流，進一步推升國際合作版圖。

期交所拓展實質國際業務合作腳步不曾停歇，近年國際合作成果斐然，陸續推出各項國際商品，並積極開拓國際關係，加速我國期貨市場國際化進程，提升國際能見度。

更新時間 : 2024-03-14 02:04 GMT+08:00

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