中華電信2024智慧城市展在高雄 領銜智慧醫療國家隊輸出海外

中華電信將於今年3月21日至3月23日，參加「2024高雄智慧城市展」盛會，並於今(13)日在大會展前記者會以「智慧醫療海外解決方案」展現中華電信以領先的資通訊技術，導入AI、IoMT、Big data及Cloud技術，同時與國內智慧醫療產業合作，打造智慧醫院解決方案，一同前進海外市場，實現以數位平權，推動醫療平權的目標。

組建智慧醫療國家隊海外輸出，遍及東南亞及巴拉圭等國成績亮眼

中華電信以國內資通訊領航者技術，與國內醫療產業合作進行數位轉型，並在國內拿下亮眼成績後，進一步整合國內醫療相關軟硬體產業，組建智慧醫療國家隊前進海外市場。中華電信「智慧醫療海外解決方案」是以中華電信「智慧醫療管理平台」為核心，整合智慧建築(Building Automation)、智慧醫院（IoMT）、智慧AI分析(AI PaaS)、遠距醫療照護(TeleMeD/Tele care)等技術，協助當地升級環境設備，強化醫院營運管理績效，提升醫療照護服務品質，目前已陸續與泰國、馬來西亞、越南及巴拉圭等多國醫院合作建置。

中華電信董事長郭水義表示，隨著行動通訊、物聯網、AI、資安等技術蓬勃發展，如何運用相關科技來減緩高齡化、少子化、醫護人力短缺、醫療資源不均與醫院成本攀升等問題，是現今國內外醫療產業所關注的經營重點與發展策略。中華電信以專業的資通訊技術能力及雲端平台資源，整合國內優質醫療物聯網設備，提供「智慧病房」、「智慧診間(診所開業包)」與「遠距醫療/照護平台」解決方案，有效提升國內偏遠地區高水準的醫療服務。在台灣有數十個成功實例後，中華電信積極配合政府新南向的「多國多中心」政策，與國內醫學中心級醫院夥伴合作，共同推廣海外智慧醫療應用，建構「以醫帶產、以產助醫」互利共榮的生態圈，將數位平權，推動醫療平權的目標在海外實踐。

中華電信複製台灣經驗，協助遠距醫療解決方案落地泰國

為解決泰國邊境醫療資源匱乏議題，中華電信為泰北地區重點醫院導入遠距醫療相關技術(含「遠距醫療雲端平台」、「AIO生理量測站」、「醫務一體機」與「遠距醫療推車」)，並與泰緬、泰寮邊境兩間診所，透過遠距醫療服務解決邊境診所專科醫師人力不足問題，協助解決患者長途就診的不便。

「2024 高雄智慧城市展」訂於3月21日至23日假高雄展覽館隆重登場，中華電信將推出5大展項，現場並提供創新科技體驗活動。於此同時，中華電信亦將參與高雄市政府交通局展區、亞洲・矽谷5G館展區與臺灣港務公司展區，展現5G創新技術及全方位整合應用，迎向智慧城市新未來。