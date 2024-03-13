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警告美國勿出兵干預 普丁：不急於核戰但已做好準備

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/13 17:52
俄國總統普丁多次警告西方國家勿出兵烏克蘭，不然恐引發核戰。（圖／路透社Gavriil Grigorov）

俄國總統普丁多次警告西方國家勿出兵烏克蘭，不然恐引發核戰。（圖／路透社Gavriil Grigorov）

俄烏戰爭逾兩年戰況膠著。俄國總統普丁週三警告，俄國在技術上已為核戰做好準備，如果美國出兵烏克蘭，將被視為衝突的重大升級。

俄國即將於 3 月 15 日至 17 日舉行大選，如無意外普丁將繼續統治俄國。他選在大選前發表談話稱，並沒有急於發生核戰，沒有必要在烏克蘭使用核子武器。

71 歲的普丁被問及俄國是否準備好打核戰時表示，從軍事技術角度來看，「我們當然已經做好準備」。他也稱，美國明白，若在俄國領土或烏克蘭部署美軍，俄國將把此舉視為干涉。

普丁指出，「（美國）在俄美關係和克制戰略（strategic restraint,）領域有足夠的專家，」因此他不認為，現況急於走向核對抗，但俄方已為此作好準備。　

與此同時，普丁還提出就烏克蘭問題舉行會談，作為冷戰後歐洲安全新界線的一部分。美國則表示，普丁尚未準備好就烏克蘭問題進行嚴肅會談。

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烏克蘭戰爭引發自 1962 年古巴危機以來，俄國與西方國家關係的最大危機。普丁曾多次警告西方國家，如果出兵烏克蘭就有可能挑起核戰。

今年時值大選年，西方國家正努力研究如何支持基輔對抗俄國。俄羅斯目前控制烏克蘭近五分之一的領土，其重新武裝速度遠超過西方國家與烏克蘭。

華盛頓表示，俄國的核態勢並未發生重大變化，但普丁一反俄國領導人過往對核言論極端謹慎的態度，公開發出核警告，已引起華府擔憂。

普丁重申，克里姆林宮的核原則明確規範使用核武的條件，即廣泛地應對核武或其他大規模殺傷性武器的攻擊，或在「國家的生存受到威脅時」對俄國使用常規性武器。普丁說，武器的存在就是為了使用，「我們有自己的原則」。
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