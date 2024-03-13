「亞洲第一美」韓國女神克拉拉旋風來台 愛喝珍奶的她公開肌膚保養、瘦身秘訣

曾被時尚雜誌評為亞洲第一美的韓國女神克拉拉（Clara）今（13）日受邀來台出席「十倍電波」記者會，一開始她便以台語「哩賀」問候大家，整場活動上也幾乎以中文發言，還不藏私地與大家分享美麗祕訣就是要開心和運動，平常也會和老公一起做醫美、一起變漂亮。

韓國第一屆網絡美女、曾被美國時尚雜誌《MODE》評選為全球百大美女亞軍、也是亞洲第一美的南韓女星克拉拉Clara李成敏今年已經39歲，但無論是膚質與體態都保養得宜，超凍齡的亮麗外貌一出場便引起眾人驚艷。

在記者會上，克拉拉一開始便以台語和中文向大家問好：「哩賀（台語「你好」），我是克拉拉，很開心來到這裡。我很喜歡喝珍珠奶茶，也很喜歡吃台灣菜。」訪問過程中她幾乎不用透過翻譯就能聽懂主持人和記者提問，且努力用中文來回答，還現學現賣台語的「我最漂亮」高喊「哇尚水」。

談到平常如何維持保養肌膚和維持身材，克拉拉不藏私地分享自己的逆齡法寶，除了每天運動1小時，例如皮拉提斯、瑜珈等，睡前更一定會拉筋，飲食也會盡量健康、多吃蔬菜。

克拉拉還說，由於本身肌膚很乾，又常常在世界各地飛來飛去，皮膚變得很敏感，所以做好皮膚管理就顯得非常重要，而她的保養步驟則很簡單，不用太多瓶瓶罐罐，就是徹底卸妝，並做好保濕，還會與老公定期做醫美保養更是她維持年輕活力的不老秘訣。

不過，她也一再強調要保持好心情，吃到美食、運動流汗都會讓她心情愉悅，被問到老公Samuel Hwang做什麼事會令她開心，克拉拉燦笑表示，「都喜歡！」，而且主要是老公讓她很有安全感。此外，克拉拉還不忘放閃，透露夫妻相隔兩地靠講電話維持感情，「我們每隔1小時就會通電話，會說『我愛你』！」