竹子湖海芋季「芋見小時候」14日登場　花農打造各景點童趣地景藝術

一年一度的竹子湖海芋季來臨，今年將在14日揭開序幕，除了海芋外，花農們還打造童趣地景藝術，供民眾拍照打卡。

台北市產業發展局表示，竹子湖純白海芋目前盛開中，今年以「芋見小時候」為主題，竹子湖花農們親手打造童趣感十足的地景藝術，營造竹子湖海芋田充滿「童趣風格打卡」氛圍，海芋季將於明（14）日白色情人節展開。

位於海芋大道的大梯田生態花卉農園以「蹺蹺板」為主軸，搭配泡泡機製造浪漫氛圍，色彩搭配和諧；曹家花田香運用園主小時候元素創作，配色飽滿豐富，讓作品每個細節都具故事性；小瀑布海芋園搭起一個「木偶踩高蹺」，造型可愛的大型竹蜻蜓更是大家最愛的童玩；還有超大型木馬的發現生活園藝。

位於頂湖的名陽匍休閒農莊將去年「粉紅mini車」，改裝成「發條四驅車」，充滿童趣的車身彩繪，讓花田多了一份俏皮感；花谷海芋園則有各式造型棒棒糖；財福海芋田的花田中則布置大型書包和營造兒時教室讀書場景，帶大家「芋見小時候」。

不過，根據TVBS，今年因氣候異常，有海芋業者表示，今年海芋提早了約一個月開花，目前已開約7~8成，可能也會比以往早凋謝，花況不確定性較高，提醒想上山賞花的民眾盡早把握時間前往。

竹子湖3/14至4/28為海芋季；4/29至5/16期間正是海芋及繡球花季的交接期，此時在竹子湖可同時欣賞兩種花卉，5/17由繡球花接棒登場。

有關「2024竹子湖海芋季」花況及交通資訊，可至海芋季活動臉書查詢，更多資訊也可關注產業局Facebook粉絲專頁。