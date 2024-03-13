南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛

韓國驚悚電影「破墓」上映即衝上電影排行第一名，受到許多關注及討論，由金高銀、李到晛、崔岷植與柳海真主演，除了驚悚、恐怖的劇情外，該片也大大融入了韓國與日本之間的歷史仇恨。

相信許多觀眾在看完「破墓」後，心中留下了許多疑問，劇情不僅交代得有些快，之中也參雜著日韓文化與歷史關係，接下來就來利用「破墓」劇情來多多了解這之中的關係吧！

主角姓名與車牌

朝鮮半島在1910年開始被日本統治長達35年，直至1945年日本於二戰戰敗結束，至今仍能時常看見當時強徵勞工及慰安婦的受害者或家屬出現在新聞上，要求日本給予道歉及賠償。

而劇中四位主角的姓名，以及車牌號碼也與日本殖民有關。

劇中風水師金相德（崔岷植 飾）、巫女李花林（金高銀 飾）、新手巫師尹奉吉（李到晛 飾）分別對應著韓國獨立運動家金尚德、李華林及尹奉吉，禮儀師高榮根（柳海真 飾）對應朝鮮王朝末期的忠臣高榮根。

另外，李花林的車牌0301代表著「三一獨立運動」，該運動於1919年3月1日發起，200萬以上民眾於各地發起反日示威，日本自此對韓國改以懷柔政策為主；而高榮根的車牌1945則是日本結束殖民的年份。

100元硬幣

在移動朴根賢的棺材後，金尚德在原地扔了1枚100元硬幣。韓幣100元上的人像為李舜臣將軍，他曾在日本入侵朝鮮時，在海上擊敗日本人，為朝鮮王朝的名將。

導演受訪時曾表示，風水師在移動墳墓時，確實會有扔硬幣的行為，通常是扔10元硬幣，並依照土地價值給予該土地的神，但10元韓幣是咖啡色的，怕扔在土上在畫面上會看不清楚，因此選擇100韓元硬幣。

狐狸斬斷老虎腰／鐵樁

韓國一直以來流傳著，日本為了斬斷韓國的氣運，在多個重要地脈中打入鐵樁，造成南北韓分離。

老虎代表著朝鮮，在日本殖民時期，作為韓國民族主義的象徵；狐狸代表著日本，可能是在暗諷日本奸詐狡猾，韓國也時常以「狐狸」一詞形容一個人狡猾，片中提及法力強大的僧人「Kitsune」發音也與狐狸相同。

人面蛇

在朴根賢棺材移出後，挖墳工人看見一條有著女性臉的蛇，嚇得將其砍死，在該條蛇發出驚悚的尖叫聲後，天空開始下起了大雨，該名工人在回家後也開始莫名生起大病。

這條人面蛇身為日本神話中的妖怪「濡女」，有著女性的外型和濕濕的頭髮，傳說濡女帶有水的元素，只要碰到就會生大病。

重棺

金相德在重回墓地後，發現朴根賢墓下還埋著一個棺材。朴根賢在生前為韓國賣國聞名的高官，卻遭到日人利用，因他們認為高官的墓戒備會較森嚴，因此將朴根賢埋在鐵樁墓上，以此保護鐵樁遭到破壞。

鐵樁的真實身分？

金相德和高榮根在土裡無論如何挖，都找不到鐵樁，由將軍像是被垂直「釘」在土裡看來，鐵樁事實上應為日本將軍本身。

在電影中，這名將軍被形容為力大無窮、作戰能力強，在戰爭中殺敵無數，但卻在1600年的關原之戰中戰敗被斬首，陰陽師後來將其遺體遷移至朝鮮，將頭與身體縫合並施咒，使其變成妖精。有南韓網友推測，體格、能力，與充滿「恨」正是陰陽師選擇這名將軍的原因。

朴志龍在飯店行禮

朴志龍在飯店內被祖父朴根賢附身時，突然向窗外行禮，窗外依稀可見日本駐朝鮮總督府，暗示著朴根賢對於日本的尊敬及忠誠。

當初總督府設立是為向朝鮮人民宣揚日本，企圖抹滅朝鮮的精氣神，甚至遮蓋住象徵朝鮮王室的景福宮。

總督府在1995年由時任南韓總統金泳三下令拆除，有韓媒報導指出，當時日本政府提議要購買整棟建築，並負擔所有遷移費用，但遭到金泳三政府果斷拒絕。

尚德女婿國籍為何為德國？

南韓網友推測，尚德女婿國籍設為德國，亦是在諷刺日本為歷史罪過反省。

德國和日本都曾為侵略國家，德國已向受害國誠心道歉，甚至曾有兩任總理，向猶太人以及遭納粹殘害的各國人民下跪致歉，取得了各國的諒解，而日本卻不曾為歷史上的錯誤明確道歉。