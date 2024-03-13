剴剴案社工遭獵巫、上銬調查 新北社工師公會：為何每次都檢討社工 應大力譴責加害人

一歲男童遭兒福聯盟安排的保母凌虐三個月後死亡，不僅保母遭到聲押，涉案女社工也遭上銬調查，並被網路肉搜，對此，新北市社工師公會今（13）日表示，兒虐致死案應該大力譴責是施虐暴行的加害人，檢視第一線社工是否有足夠的資源與支持，但輿論關注後，卻是讓第一線服務的社工被肉搜、孤單地被上銬。這讓所有社工人員情何以堪，到底還要不要繼續這艱辛又充滿風險的社工路。

台北市1歲男童剴剴（化名）去年由兒福聯盟轉介的劉姓保母收托，卻疑遭疑拔光指甲、雙手反綁睡覺和吃餿水等手法凌虐，去年12月24日，剴剴在家中出現呼吸困難症狀，緊急送醫後不治。

北檢於去年12月24日經台北市警察局文山第二分局報請相驗男童疑似溢奶死亡案，經檢察官深入追查，查出劉姓保母姊妹涉嫌虐童致死，犯罪嫌疑重大，今年1、2月間先後聲押劉姓保母姊妹獲准。

再經調查後，檢察官認為兒福聯盟陳姓女社工所製作的查訪紀錄疑有不實而涉犯偽造文書、過失致死罪嫌，向法院聲請搜索票獲准，由文山二分局12日持搜索票及檢察官簽發的拘票到相關處所執行搜索，女社工為此遭警方上銬調查。檢察官訊問後，認為陳姓女社工涉嫌重大，諭令新台幣30萬元交保。

兒福聯盟陳姓女社工遭逮上銬移送，還被網路肉搜，多個民間團體質疑上銬正當性。台北市警察局回應表示，使用戒具部分，就整體涉案情節，未符比例原則，疏失人員帶隊偵查隊長將予以議處，並列為案例教育，加強員警訓練。對於遭質疑讓媒體拍到上銬畫面，形成公審局面，市警局長張榮興下午召開記者會指出，對此部分會加強檢討。

而檢警大動作將社工上銬移送，也引起社工界一片譁然。新北市社工師公會今日下午發出新聞稿並感嘆，三月，是國際社工月，一件兒虐致死案，卻讓在第一線提供服務的社工被上銬肉搜，實在很諷刺！

新北市社工師公會說，媒體大幅報導，所有相關、不相關的人在這時候都挾正義熱血之姿，成為兒童保護的專家。兒童被虐致死，應該大力譴責是施虐暴行的加害人，應該檢視的是服務組織是否提供足夠的專業督導與清楚的服務管理流程，讓第一線社工有足夠的資源與支持。但輿論關注後，卻是讓第一線服務的社工被肉搜、孤單地被上銬、被媒體詢問。這讓所有社工人員情何以堪

公會說，每一次事件發生之後，最後檢討的策進作為永遠都是「增加訪視頻率」、「增加社工人力」、「提升社工專業敏感度」，似乎社工只要更努力、更有敏感度，這社會就平安幸福。但是家庭關係的複雜、人類身心靈的脆弱與混亂、施暴者的偽裝良善與配合，國家社會紛擾糟亂，任誰都無法保證只要社工增加訪視頻率、有非常高的專業敏感度，家庭就會一輩子平安無事。為什麼每當有兒童被虐致死事件，社工個人或社工制度、社會安全網永遠都是第一個被檢討的眾矢之的。

公會強調，保母虐童致死案，引起輿論關注，也讓所有兒童保護社工對施暴者的暴行感到憤怒，沒有一個社工願意看見自己服務的孩子生命隕落。由於本案已進入司法程序，望社會還給社工專業應有的尊重。惟本案主責社工被移送司法機關調查時，依媒體報導有對該名社工上銬，若依「刑事訴訟法」第89-1 條、「執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法」第6條與第7條、「警察職權行使法」第 20條以及「警察機關拘捕留置人犯使用警銬應行注意要點」之第3點與第4點等對警銬之使用相關規定，該主責社工似無適用使用警銬之狀況，但仍被上銬移送。此舉無疑對尚未確定罪責之主責社工是一大衝擊與壓力。亦讓輿論更無法站在「無罪推定原則」的基礎來對待本案。

新北市社會工作師公會理事長張紀薇下午接受中央社記者電訪表示，兒虐致死應譴責施暴加害人，但每次事件被檢討的都是社工或社工制度，以為增加訪視頻率、增加社工人力、與專業敏感度，社會就會平安。

她說，沒有1名社工願意看見自己服務的孩子生命隕落。社工養成訓練很珍貴，社會安全網還包括警政、鄰里、醫療等共同攜手。社工服務弱勢，機構要承傳危機辨識能力，才能學訓考用合一，不能讓社工成為機構內的弱勢。