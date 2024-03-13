IU燦笑接過粉絲小禮物　竟又是台灣零食「義美小泡芙」！

南韓歌手IU日前在首爾結束演唱會後，一名粉絲上傳IU接過台灣零食「義美小泡芙」的開心神情，讓台灣粉絲紛紛表示，已想好IU台灣演唱會要帶什麼禮物了！

IU每每結束演唱會後，總是會有大批粉絲在場外等待IU下班，IU也都會親切得出去和紛絲打招呼，許多人也會趁此送IU小禮物。

在10日辦完首爾演唱會後，根據一名粉絲在TikTok上傳的影片，IU在與粉絲道別時，好像看見什麼似的，開心地往某個方向跑去，並從粉絲手中接過一樣小禮物，仔細一看竟是台灣人氣零食「義美小泡芙」。

事實上，這已不是IU第一次被捕捉到手拿義美小泡芙。今年1月IU現身韓國仁川機場，要前往米蘭參加時裝週時，也被捕捉到手拿義美小泡芙，且兩次都是巧克力口味。

IU即將在4月6日及7日於台北小巨蛋開唱，即使此次票券為實名制，仍在開賣後1分鐘內迅速搶空，可見IU人氣不容小覷，有幸搶到演唱會門票的粉絲，可以考慮帶個巧克力口味的義美小泡芙去獻禮了！