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IU燦笑接過粉絲小禮物　竟又是台灣零食「義美小泡芙」！

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/13 12:30
台灣人氣零食義美小泡芙被韓國女星IU拿在手中（圖／翻攝自Ｘ@qnewena_）

台灣人氣零食義美小泡芙被韓國女星IU拿在手中（圖／翻攝自Ｘ@qnewena_）

南韓歌手IU日前在首爾結束演唱會後，一名粉絲上傳IU接過台灣零食「義美小泡芙」的開心神情，讓台灣粉絲紛紛表示，已想好IU台灣演唱會要帶什麼禮物了！

IU每每結束演唱會後，總是會有大批粉絲在場外等待IU下班，IU也都會親切得出去和紛絲打招呼，許多人也會趁此送IU小禮物。

在10日辦完首爾演唱會後，根據一名粉絲在TikTok上傳的影片，IU在與粉絲道別時，好像看見什麼似的，開心地往某個方向跑去，並從粉絲手中接過一樣小禮物，仔細一看竟是台灣人氣零食「義美小泡芙」。

事實上，這已不是IU第一次被捕捉到手拿義美小泡芙。今年1月IU現身韓國仁川機場，要前往米蘭參加時裝週時，也被捕捉到手拿義美小泡芙，且兩次都是巧克力口味。

IU即將在4月6日及7日於台北小巨蛋開唱，即使此次票券為實名制，仍在開賣後1分鐘內迅速搶空，可見IU人氣不容小覷，有幸搶到演唱會門票的粉絲，可以考慮帶個巧克力口味的義美小泡芙去獻禮了！

@db____k_t 아이유가 내 홀씨 영상을 기억하고 나를 보고 뛰어와서 손 잡아줬어,,, #iu #holssi #홀씨 #아이유 #떡상하자 #추천 #추천떠라 #ㅊㅊ #틱톡 #tiktok #fyp #fypシ #foryoupage #foryourpage #challange #dancer #dbkt ♬ 홀씨 - IU
IU
李知恩
義美
義美小泡芙

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更新時間 : 2024-03-13 17:20 GMT+08:00

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