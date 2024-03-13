【蘇丹紅風暴】義美高志明向政府提建言　為消費者與食品餐飲攤商業叫屈

全台陷蘇丹紅辣椒粉風暴，義美食品總經理高志明提出建言，呼籲政府應嚴格執行「源頭禁絕」，但不贊同大量且不斷擴大範圍檢驗，因數噸或數十噸原料或產品，抽樣僅幾10公克，檢驗合格並不代表所有同批原料或產品保證全部合格。

這也就是為何他多年來堅信：

「〝檢驗〞是〝科學〞，但是〝抽樣〞是〝藝術〞」

對於蘇丹紅辣椒粉風暴，高志明在臉書發表看法指出，究其原因是台灣生產辣椒量，不足以供應和滿足全年度所需。中國新鮮辣椒價格僅有台灣的1/4至1/5，但須乾燥保存；而辣椒烘乾後的顏色呈暗紅色，不符菜餚色香味首重的「色」，因此就有人蓄意違反法令，加入「蘇丹紅」維持色澤。

不過高志明強調，他不贊同大量不斷擴大範圍檢驗，因檢驗合格不代表所有同批原料或產品能保證全部合格。

另外他還指出，檢驗也會用到很多化學品及有毒物質，還會產生有毒廢棄物，這也被一般人所忽略。

高志明指出，若政府官員、銷售通路、餐廳不斷要求上游業者提供「無蘇丹紅」檢驗證明，可能會釀成10多年前，超市貼滿產品「無塑化劑」證明，是同樣的無效用景況。

此外，純白胡椒粉、黑胡椒粉含蘇丹紅的恐慌，他認為，應是磨粉時，磨粉機械設備或容器「交叉污染」所致，除非是灑油炸微辣食物用的「辣白胡椒粉」、「辣黑胡椒粉」，才可能添加已被最上游供應商故意添加蘇丹紅的辣椒粉所害。

高志明說，他譴責此種添加蘇丹紅的行徑，認為應予嚴厲懲處，也呼籲政府相關單位，應儘速徹底解決問題，禁絕惡意源頭，落實真正有效規範，就有可能減少檢驗、減少污染；這才是根本之道！

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