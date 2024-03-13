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520就職典禮外賓多 美國國會台灣連線共同主席也參加

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/13 11:14
眾議院「台灣連線」共和黨籍共同主席巴爾今天表示，將出席5月的台灣總統就職典禮（圖／中央社）

眾議院「台灣連線」共和黨籍共同主席巴爾今天表示，將出席5月的台灣總統就職典禮（圖／中央社）

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾本月 7 日宣布將訪台，參加總統當選人賴清德的就職典禮後，眾議院「台灣連線」共和黨籍共同主席巴爾今日也表態將來台共襄盛舉。

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中央社報導，北美洲台灣商會聯合總會今（12）日在國會山莊舉行「叩門之旅」記者會，友台眾議員包括巴爾（Andy Barr）、克勞基特（Jasmine Crockett）、賽爾夫（Keith Self）、金映玉（Young Kim）及勃吉斯（Michael Burgess）等人出席。

巴爾於致詞宣布，將出席參加5月的就職典禮外，也再次表達力挺台灣民主，支持台灣加強嚇阻力，並盼能持續深化美台經濟關係，從而促進美國人民及台灣人民共享繁榮。

巴爾及「台灣連線」3位跨黨派共同主席去年於聯合國大會開議前發布聲明，強調聯大第2758號決議不涉及台灣代表權，不應禁止台灣有意義參與國際活動。「台灣連線」今年初也提出決議案，關切中國介選。

金映玉（Young Kim）今天致詞時一一列舉自己身為國會議員的任務，表示將繼續致力於強化美台之間已經相當牢固的關係。如今擔任眾議院外交事務委員會印太小組主席，更是如此。她指出，自己的首要任務之一，是對抗中共日益頻繁的侵略行為，並表示光是去年自己就拜訪了9個國家，「無論我走到哪裡，無論我去哪個國家，無論我見誰，我一定提到台灣（可能發生）的突發事件」。

提及美國對台軍售延遲交付一事，金映玉自稱為台灣在華府的「最猛擁護者」（badass advocate），強調自己的使命之一是確保能提供台灣此時需要的軍備，且必須在中國國家主席習近平「動手」前做到這點。

僑務委員白越珠也是「叩門」陣容之一，她對中央社表示，叩門之旅目的在強化友台聲量，以及加速推進台美避免雙重課稅協定的進度。這幾天30多位台商馬不停蹄拜訪參、眾議員。台商團隊也準備好說帖，以便能在15分鐘內快速讓議員了解來意。

她分享，目前拜會的議員們，每一位都表態支持，不分黨派。有時候台商走進議員辦公室，還沒開口，議員自己先翻開說帖來讀，「讀了7、8秒，他們說：我每一項議題都了解，我站在你們這邊」。
外賓來訪
520就職典禮
台灣連線
巴爾

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更新時間 : 2024-03-13 17:20 GMT+08:00

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