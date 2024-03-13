蔡總統祝賀教宗就職11週年　駐教廷大使館秀兩位領袖Q版AI圖

今天(3/13) 是教宗方濟各就任11週年，總統蔡英文代表台灣人民與政府致賀電。蔡總統強調，對於教宗任內致力推動的和平願景，台灣除全力支持，也將持續推動雙方各種合作，共同促進全體人類福祉。

駐教廷大使館今天在臉書公布蔡總統賀電，並首度以AI繪圖，配上教宗與蔡總統的卡通圖像，其中教宗露出招牌親切笑容，蔡總統則呈現在書房工作的知性形象，並以中華民國國旗為背景。

(上圖與下圖, 取自駐教廷使館官方臉書)

蔡總統在賀電中，首先代表台灣人民及政府，向教宗方濟各傳達就任11週年最誠摯的恭賀之意。

蔡總統表示，對於教宗以同理之情帶領天主教會，致力在全人類間建立友愛、友誼及團結的橋梁，台灣人民深感敬佩；尤其在烏克蘭及巴勒斯坦地區，教宗也努力不懈地推動著和平與善意。

蔡總統指出，對於教宗在任內所致力推動的和平願景，台灣除全力支持，並且期盼得盡一己之力。台灣將持續推動與教廷共同合作，促進人類友愛、和解、拯救苦難，以及愛護地球這個共同家園。

蔡總統說，在教宗持續啟發世人追求和平、正義、民主及自由的路上，台灣人民將為教宗的健康、毅力、及成功而祈禱。

綜合官方臉書與台灣中央社報導，駐教廷大使館表示，去年曾邀台灣藝術家曾英棟到教廷舉行「五餅二魚特展」，以藝術形式慶賀教宗就任10週年，獲得各界熱烈迴響，以五餅二魚慶祝就職十週年，不僅因為數字剛好具備了5X2＝10的寓意，五餅二魚更是聖經中最著名神蹟，代表慈悲、和平與博愛，是教宗方濟各「眾位弟兄」通諭的精髓。