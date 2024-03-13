拜登確定出線叫板川普 美國近70年首見總統大選再對決

民主黨籍美國總統拜登在美東時間週二（12日）跨過競選連任的黨內初選門檻，將與共和黨籍老對手川普上演該國近 70 年來首場總統大選再對決。

路透社報導，在喬治亞州、密西西比州、華盛頓州等地的民主黨初選結果出爐後，拜登確定取得超過所需的 1968 張代表票，劍指 11 月大選。拜登也發布聲明，抨擊川普充斥憤怒、報復與懲罰的競選活動威脅到美國。選民現在的選擇將決定美國的未來，是要捍衛民主還是任人撕裂，選擇保護自由還是任由極端者奪走。

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拜登本屆參選在黨內僅遇到「象徵性的反對」，儘管自由派倡議人士對他支持以色列發動的加薩戰爭感到沮喪，他們說服了相當規模的民主黨人投票「未表態」（uncommitted）票。拜登團隊啟動更積極的造勢活動，宣布拜登將於幾個戰場州進行巡迴演說，並大手筆買了價值約 3000 萬美元的廣告。競選團隊表示，在拜登發布國情咨文演說後的24小時內，它們已募得 1000 萬美元，民主黨也增加了財政優勢。

另一方面，川普有望於同一天取得共和黨的提名資格。經過上週超級星期二選舉，川普拿下 15 州中的 14 州，其競爭者、前聯合國大使海利（Nikki Haley）雖然寫下紀錄，成為共和黨首位拿下黨內初選勝利的女性，也難逆轉局面，已黯然退選。

川普、拜登橫掃超級星期二 海利黯然退初選

川普在喬治亞州造勢時，再度重複了他關於 2020 年大選的不實說詞，並指控檢方基於政治原因起訴他，還抨擊拜登未能遏制美國南部邊境的移民潮，他打算在整個競選期間將此問題放在首位。川普目前面臨 ４ 起刑事起訴共 91 項指控，而這可能將損害他在郊區高教育水準選民心中的地位。

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美國上次出現總統大選再對決是 1956 年，當時共和黨總統艾森豪（Dwight Eisenhower）兩度擊敗民主黨的前伊利諾州州長史蒂文森（Adlai Stevenson）。而路透社／易普索民調顯示，川普與川普皆不受大多數選民歡迎。

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