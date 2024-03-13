台灣立法院工程爆弊端？！韓國瑜出手　總務處長調「參事」

立法院昨(12日) 發布人事通報，總務處長周傑調任參事室參事並代理總務處長，引發外界聯想立法院長韓國瑜出手進行人事調整。周傑受訪表示，正常調動，謝謝關心。

部分媒體報導，質疑立法院總務處長人事異動，是否與先前立法院立委辦公室傳出有裝潢費昂貴、不合理等情形，或是日前立法院司法及法制委員會有委員提議要更改格局，而周傑回應「建議要更動是否可在會期中研議規畫，休會時再改」，令國民黨立法院黨團總召傅崐萁不以為然有關。

中央社引述立法院人士12日晚回應說，「都不是」，不是這樣解讀。人事的調整，本來就會有調節性職務，預備首長運用；就等待接手立法院總務處長的人到職。

周傑回應時也說，正常調動，謝謝關心。至於是否知道自己人事異動的原因，他說，事先有被告知將有異動，但不知道原因，「院長上任展現不同的氛圍」，身為公務員就是接受上級命令，他認為是正常調動。

台視新聞報導，新國會上工才一個多月，就爆出立法院的合作廠商，疑似有浮報裝潢工程款弊端，立法院長韓國瑜新春團拜時，曾向立法院職員說重話，強調「每個單位螺絲一定要栓緊」，12日出席商總新春晚宴（上圖）致詞時，再特別提及，治安、打貪也要做好。

立法院公布最新人事通報，總務處處長周傑，調任參事，雖然仍暫代總務處長一職，但拔官意味濃厚。

報導稱，不少新科立委請立法院合作廠商裝修辦公室，報價卻相當不合理，再加上常發生急墜事件的立院中興大樓電梯，編列5百萬經費整修，還年年增加預算，依舊修不好。傳出韓院長為此二度說重話，有弊端一定處理！