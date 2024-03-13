中衛攜泰國設計師翻玩AI慶白色情人節　玩告白遊戲有機會抽優雅純白口罩禮盒

專業醫材大廠CSD中衛與泰國頂尖AI設計師合作，於白色情人節推出真人結合AI生成背景，建構一連串的白色情人夢，並舉辦「告白送白色情人禮盒」活動助大家脫單。

CSD推出的Simply White口罩每年根據流行色作為耳帶變化的靈感來源，今年單彩耳帶是「若芽綠」，編織耳帶則由「若芽綠」與「露草藍」2色交織而成。春夏限定色口罩淡雅的「若芽綠」，如同春日嫩芽，綻放生機，讓人彷彿置身春日花園，限定新色售完絶版。

「Simply White SS24」口罩自即日起康是美、屈臣氏、日藥本舖、躍獅等實體通路以及康是美旗艦館、博客來旗艦館、momo、PChome、蝦皮、yahoo、媽咪愛、PayEasy、小三美日、誠品線上等電商通路同時開賣，每盒兩款限定新色各15片，總共30片。平面款售價260元，3D款口價350元。

自即日起至14日，中衛舉行「告白送白色情人禮盒」活動，邀請大家大方寫下想告白的內容，並tag好友，就有機會抽中市價約1680元的「Simply White白色情人節禮盒」，內含一盒Simply White SS24 3D立體口罩、一個CSD專屬香氛顯字蠟燭、一盒白色火柴及一張情人節祝福小卡。

告白活動可於momo、PChome、博客來、康是美、日藥本舖、躍獅、Yahoo、媽咪愛、誠品線上等9大通路商臉書粉絲參與。



中衛與泰國頂尖AI設計師合作設計白色情人節宣傳圖。（圖／品牌提供）