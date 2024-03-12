台灣西門子以數位暨淨零轉型雙成長引擎推動卓越績效

第 28 屆聯合國氣候變遷大會期間相關的討論與結論，為各國家、經濟體、 產業及企業立下了雄心勃勃的目標，其中有幾個關鍵項目– 全球自化石燃料轉型並脫鉤、2030 年前能源效率需達雙倍提升、中期溫室氣體減排達 43% 的目標則需加速推進。面對這些史無前例的目標， 各產業領域及相關企業都必須以前所未有的速度及規模進行轉型， 以期因應整個地球及全人類面臨的共同挑戰。

西門子一直在去碳化的道路上引領先驅，並且對 2030 年之前達到碳中和的目標做出承諾，而我們達標的策略是透過軟、 硬體以及實體和數位世界的整合。 當其他人還在討論如何因應氣候挑戰以及界定優先任務的時候， 我們早已經透過數位科技協助客戶「以少達多」， 並且協助推動其轉型。特別是在 2023 財年， 我們透過數位暨淨零轉型雙成長引擎在台灣展現了卓越的績效。

其中一項主要的成就是與樂佳科技在室內垂直農耕方面的合作， 此一亮點對台灣傳統農業有催化變革及趨高經濟價值發展的潛力。 透過可程式控制系統的自動化科技，以及邊緣運算的數位化科技， 雙方的共同終端客戶得以達成精準的室內耕種環環的掌控、 提升農作物品質、以及一整年多次的農作物收穫。再者，終端客戶在 能耗及人力成本上則分別取得節省 20%及 50%以上的效益。

再者，西門子透過數位化科技， 協助推動向來被視為機械之母的工具機產業進行轉型。以和大工業為 例，雖然受限於土地取得困難及廠房擴建不易，依然透過西門子富有 AI 智慧自學、自適應切削軟體 ACM (Adaptive Control & Monitoring) 的應用，在既有廠房及產線不變的基礎上提升近 20%的產能；而 AI 自學優化的功能使得整體操作更加簡易，進而降低技術門檻、 因應缺工的挑戰。

另西門子也與長榮合作完成了台灣第一座全自動港口高雄第七貨櫃中 心(T7) 的建置，透過遠端操作系統、碼頭物流系統、集卡定位系統的技術， 我們不僅確保在高雄 T7 場域內工作人員的安全， 同時也降低了在場域內貨櫃車的怠速時間及碳排量， 整體港口運作的效率也同時大幅提升，長榮高雄 T7 可以被視為造福人(People)、地球(Plant)、盈利( Profit)，達成港口永續營運的指標。

西門子更積極的協助台電強化台灣電網韌性， 這也是賴清德總統當選人先前宣示台灣能源轉型 2.0 的重點工作之一。 台電正分別在台北及高雄打造兩座完全一模一樣的電力控制中心， 以期更有效率的運籌台灣前所未有的能源變革。透過西門子 Spectrum 軟體系統，台電在未來將更能夠因應多元化的電力需求以及複雜的電 力調度，此項合作對台灣能源基礎建設的穩定度及效能至關重要。

針對能源轉型，西門子始終堅信，永續的能源藍圖，必須要著眼發電 、輸配電、到電力使用的整個能源供應鏈， 而可以被節省下來的能源才是最乾淨的能源。秉持此一理念， 西門子在 2023 財年以智慧建築解決方案為⽣技中心的汐⽌大湖園區降低 30% 能耗，每年節省超過 250,000 度電，同時也為該園區節能績效保證案爭取到佔全工程款 26% 的政府補助，達成省電又省錢的雙重績效。

西門子也在提升台灣關鍵資訊基礎建設的安全、以及城市交通基礎建 設進一步發展上做出貢獻。其中， 西門子為全球最大軟體與雲端服務供應商在台灣所建置的資料中心， 提供全方位火警消防解決方案。 另外透過協助交通部鐵道局導入西門子新號誌車載系統， 並整合原既有號誌系統，克服桃園捷運 A22 老街溪站新舊系統整合的高技術難度，並在穩定性測試達成 99.7%的可用度。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉表示：「數位暨淨零轉型兩者高度相關 ，像是數位雙⽣及工業元宇宙等數位科技， 可以提升資源效率並降低碳排。 身為台灣數十年來值得信賴的科技夥伴，我們承諾在公、 私部門數位暨淨零轉型的路程上盡其所能的提供協助。 氣候變遷的急迫性與日俱增，台灣必須要加速行動、加大規模， 以期打造一個永續的未來，並且善盡其在國際間的氣候責任!」

有鑑於此，西門子與全球最大永續發展諮詢專業顧問公司 ERM 協力倡議。ERM Taiwan 合夥人温麗琪表示：「臺灣非巴黎協議會員國， 欲善盡國際社會成員責任即遭遇許多挑戰，參與氣候議題的空間與相 關執行經驗均有未足。各國氣候相關政策逐步加嚴，ESG 法規更新越來越強制性。企業不僅在國內要交碳費， 在國外要擔心碳關稅，另外也要開始向金融機構提供 ESG 資訊，還要面對產業本身客戶的綠色採購要求，真可謂艱鉅戰役。」 國內企業面對強制性揭露資訊的要求，以及減碳壓力下的市場競爭， 企業採取永續數位解決方案迎頭趕上國際市場，將是經濟決勝之關鍵 。