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親烏武裝組織攻進俄國邊境？俄羅斯安全局否認：擊斃百人

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/12 18:09
俄羅斯自由軍團宣稱，將從俄國手中奪回烏克蘭的領土（圖／截自俄羅斯自由軍團影片）

俄羅斯自由軍團宣稱，將從俄國手中奪回烏克蘭的領土（圖／截自俄羅斯自由軍團影片）

至少有兩個據稱由反克里姆林宮的俄國人所組成的烏克蘭武裝組織聲稱，於週二（12日）越過俄羅斯西部邊境發動入侵。俄羅斯聯邦安全局則表示，俄軍在擊退入侵者時，擊斃了百人並摧毀多輛裝甲車。

衛報報導，俄羅斯自由軍團（Freedom of Russia Legion）與西伯利亞營（Siberian Battalion）均在 Telegram 宣稱，已從烏克蘭向俄羅斯發起攻擊。俄羅斯自由軍團表示，將「一公分一公分」的從俄國政權手中奪回他們的土地。路透社無法獨立證實這項消息。

過往，俄國官員曾將這些組織視為烏克蘭軍方與美國中情局的傀儡，莫斯科稱美國中央情報局試圖在俄羅斯製造混亂。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）向烏克蘭國家電視台表示，這些組織是在俄國領土上，獨立於烏克蘭所展開行動。

尤索夫還指出，有第三個組織，俄羅斯志願軍團（Russian Volunteer Corps）也參加了這次的行動。

根據俄國官媒塔斯社報導，俄羅斯聯邦安全局今日否認，烏克蘭武裝組織成功越境進入俄羅領土。並指出，俄軍在擊退入侵者時，擊斃了 100 人，並摧毀了多輛裝甲車。
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更新時間 : 2024-03-12 23:42 GMT+08:00

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