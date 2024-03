親烏武裝組織攻進俄國邊境？俄羅斯安全局否認：擊斃百人

至少有兩個據稱由反克里姆林宮的俄國人所組成的烏克蘭武裝組織聲稱,於週二(12日)越過俄羅斯西部邊境發動入侵。俄羅斯聯邦安全局則表示,俄軍在擊退入侵者時,擊斃了百人並摧毀多輛裝甲車。

衛報報導,俄羅斯自由軍團(Freedom of Russia Legion)與西伯利亞營(Siberian Battalion)均在 Telegram 宣稱,已從烏克蘭向俄羅斯發起攻擊。俄羅斯自由軍團表示,將「一公分一公分」的從俄國政權手中奪回他們的土地。路透社無法獨立證實這項消息。

Good morning from the Russian-Ukrainian border.



Like all our fellow citizens, in the Legion we dream of a Russia freed from Putin's dictatorship. But we don't just dream: we work hard to realise those dreams.We will take back our land centimetre by centimetre from the regime.… pic.twitter.com/Qj8SjBaxrU