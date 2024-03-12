全國最大 3/30新北國際教育博覽會　高中職到大專校院資訊一次呈現

新北市舉辦全國最大場「Wow～So Big！國際教育博覽會」，實體場次將於3月30日於新北市政府 市民廣場盛大登場!除了新北市60所高中職學校， 更首次邀請國立陽明交通大學、國立臺灣科技大學等46所大專院校 參與，現場共有106所學校一同參展， 是全國最盛大的教育博覽會， 高中職到大專校院完整升學資訊一次呈現，更設有適性輔導專區、 國際教育專區等，還有豐富的活動以及獎項， 號召各地學子一同參與。

教育局長張明文表示， 今年與國立臺灣科技大學技專校院招生專業化總辦公室合作， 現場提供專屬高中學習歷程健檢與模擬面試， 幫助學生做出最適合自己的生涯探索；現場也有精彩的表演、 摸彩活動與宣導活動等，不論是國中生、高中生、 技職生都能探索自我、了解各校資訊，作為未來升學選擇的參考。

此外，本次活動結合「新北市制服Fashion Show網路票選活動」，40所新北市公私立高級中等學校角逐最 美制服寶座，展現熱情活力，總獎金超過2萬元！邀請全國民眾每天 1票投下心目中最喜歡的制服，網路票選活動即日起至3月30日截 止(投票網址：https://expo.efroip.tw/ ischool/publish_page/110/)， 參賽同學亦將於3月30日活動當天現場走秀，精彩可期， 千萬不要錯過，快來選出你心中的新北最美制服！

教育局表示，無法前往的同學也不用擔心， 新北市特別設置線上博覽會活動，自3月1日起至6月30日熱烈開 展，不僅彙整新北市60間高中職學校課程及特色， 還設有適性小遊戲，讓學生在志願選填前， 能有充足時間了解自我優勢潛能、 認識技職群科及新北各高中職及五專學校資訊， 幫助一次瞭解未來方向、適性選擇，快上新北市大教育國際博覽會線 上版(https://se.ntpc.edu.tw/ expo/)活動網站查詢！此外，線上博覽會結合電子集章， 只要集滿10點就能獲得1次抽獎機會，共有iPad Pro、Switch、Airpods等多項大獎等你來!

中正國中羅子淳同學表示，線上博覽會自3月1日起開跑， 輔導老師帶大家瀏覽網站內各校特色的介紹影片， 目前自己已經累積超過70點，十分有趣， 也拉近了自己與新北市高中職學校的距離，很期待3月30日能夠到 現場看展，希望能更確定自己未來想就讀的科系與學校。

教育局補充，歡迎大家3月30日帶著孩子來市民廣場參加全國最大 場的國際教育博覽會，市民廣場就位於板橋車站旁， 下車即抵達博覽會現場! 期許每位學生都能勇敢想像未來，做出最適合自己、 最聰明的生涯選擇。

線上博覽會學校特色資料照，線上博覽會自3月1日起至6月30日熱烈開展。(圖／新北市教育局)

莊敬高職制服走秀宣傳照片。(截至3月11日下午3時暫居第一；圖／新北市教育局)

聖心女中制服走秀宣傳照片。(截至3月11日下午3時暫居第二；圖／新北市教育局)

光復高中制服走秀宣傳照片。(截至3月11日下午3時暫居第三；圖／新北市教育局)

中正國中學生參與線上適性輔導線上遊戲，博覽會結合學生電子集章，抽iPad Pro、Switch等各項大獎。(圖／新北市教育局)

2024年3月30日於市民廣場實體全面展出。(圖為112年博覽會資料照 / 由新北市教育局提供)

2024年3月30日於市民廣場實體全面展出。(圖為2023年博覽會資料照 / 由新北市教育局提供)