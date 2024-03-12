臺灣證券交易所：全體上市公司2024年2月份當月營收較2023年同期成長0.75％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別計923家及80家，共計1,003家皆已於2024年3月11日前完成2024年2月營收申報作業。

依據上市公司公告2024年2月營收顯示，本（2）月份全體上市公司營收總計2兆6,499億元，較2023年同期成長198億元（0.75%），營收成長公司共391家，衰退公司共612家。另累計至2024年2月全體上市公司營收總計5兆8,983億元，較2023年同期成長2,472億元（4.37%），營收成長公司共618家，衰退公司共385家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（2）月份營收成長較大之產業，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，貿易百貨業受惠農曆春節買氣成長，航運業受惠運價上漲及農曆春節客運需求，致本月較2023年同月成長；當（2）月份營收衰退較大之產業，水泥工業因價格下跌及春節工作天數減少，建材營造業因已完工可交屋之成屋量減少，電器電纜業因不銹鋼價格下跌及需求衰退，致本月較2023年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2024年2月營收成長較大之產業，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，航運業受惠運價上漲及農曆春節客運需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，其他電子業因市場需求下滑，電器電纜業因不銹鋼價格下跌及需求衰退，水泥工業受中國房地產景氣不佳使水泥需求低迷，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。