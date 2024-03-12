中華電信2024智慧城市展　5G智慧製造整合自動化設備助客戶一站建置智慧工廠

中華電信將於今年3月19日至22日，參加「 2024智慧城市展」以及「2050淨零城市展」，並於今( 12)日在大會展前記者會展出「5G智慧製造」服務， 提前曝光中華電信協助產業數位轉型的亮眼成果。 這次智慧城市展台北展區將展出13項參展項目，涵蓋智慧交通、 智慧文化、智慧醫療、智慧製造、 智慧零售與海外輸出領域的創新成果，邁向數位永續新世代， 並將卓越資源拓展至海外，展現台灣的科技優勢。

中華電信「5G智慧製造」使用5G專網， 涵蓋工廠大範圍網路支援，並結合機械手臂、 AI式光學檢測以及AMR自動搬運機器人，打造自動化分檢系統。 透過AMR管理服務平台，串接自主移動機器人與工廠既有系統， 無需建置軌道即可自主導航，提升整體工廠效率，大幅減少檢貨、 出貨的勞動力需求，並透過人機協作的形式， 打造更具適應性與資源效率的生產流程， 因應愈趨多樣少量的訂單需求。

同時，藉由視覺辨識系統檢測貨品狀態， 以CCD鏡頭收集成品的高畫質畫面， 透過5G專網高速率即時將測試狀況回饋至伺服器， 經過AI影像辨識分析技術後即可快速找出瑕疵點， 成功大幅提升瑕疵檢測準確率降低誤判， 減少傳統人工目檢的時間並提升生產效率。

中華電信致力成為數位生態系統協創者， 針對台灣產業重心之一的製造業，提供「5G智慧製造」服務。 中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示， 中華電信利用5G專網為工廠建置涵蓋大範圍的網路支援， 串聯廠內設備，提供整合性自動化解決方案，讓客戶一站式採購， 降低勞動力需求，提高整體工廠效率與良率， 進而提升製造業核心競爭力。

「2024智慧城市展」台北展區展出13項參展項目，並於4樓「 2050淨零城市展」發表中華電信ESG成果與技術。同時， 中華電信也將參與交通部願景館展區、AI專區及新創主題區， 展現中華電信針對智慧城市發展的廣度與深度， 攜手實現數位和綠色永續轉型的願景。