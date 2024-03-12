拜登拚連任救經濟拋7.3億預算案 增富人稅消赤字、補社福支出

美國總統拜登為連任的四年擘劃遠景，包含揭露一項7.3兆美元的大選年預算案，透過對企業與富人增稅，削減國家財政赤字，增加社會福利支出，來說服存疑的美國選民，他比川普更能處理好經濟問題。然而國會可能不會買賬。

路透社報導，拜登的預算清單顯示，他希望透過對企業與高收入者增稅數億美元，來幫助削減財政赤字，用以協助低收者應對高昂的住房及育兒成本的計畫上。

拜登為今年 10 月開始的 2025 財政年度提出的預算案包括：將企業所得稅稅率從 21% 提高至 28%，迫使億萬富翁至少掏出收入的四分之一，以及讓政府通過談判降低更多的藥品成本。

與此同時，政府將為中低收入恢復兒童稅收抵免（Child Tax Credit），為兒童照顧項目提供資金，將 2580 億美元用於房屋建設，為工人提供 12 週的有薪家庭假，並在執法方面投入數十億美元。

共和黨眾議院議長強生（Mike Johnson）很快拒絕這項提案，稱其反映了「對不計後果的開支貪得無厭」以及「對財政責任的漠視」。

拜登在競選演講中發布該項財政藍圖，並抨擊川普的價值觀與對富人減稅的措施。事實上，拜登在競選中一直努力擺脫選民對高物價和美國經濟走向的擔憂。

根據路透社/易普索 1 月份的民調顯示，40%的美國人認為，川普最能處理經濟問題，31% 的人選擇了拜登，另有 28% 的人不知道或拒絕作答。

川普任內標誌性立法為 2017 年大幅減稅，他希望大幅提高針對進口的外國商品之關稅，並削減對能源生產商的監管。民主黨人指責，川普的減稅政策擴大赤字並向富人傾斜，但他們在 2021 至 2023 年掌控國會期間並未廢止減稅政策。關鍵條款規定明年到期，為稅收政策的重大對決埋下伏筆。

美國財政部週一表示，拜登所提預算案將在 10 年間增加 4.951 兆美元的稅收，其中包括對企業增稅 2.7 兆美元，對富人與遺產增稅 2 兆美元。這項將在 10 年間將赤字支出減少 3 兆美元的提案，將緩減但不會停止 34.5 兆美元國債的增長。白宮預測， 2025 財政年度赤字總額將達到1.8兆美元，佔國內生產總值的 6.1%， 然後在 10 年內降至 4 % 以下。

美國聯邦預算問責委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）稱，該提案是個可喜的開端，但還遠遠不夠。

白宮去年預測，2024年實際的 GDP 增長率為 1.7%，2025年為 1.8%，到 2030 年將增至 2.2%。 預計2024年的消費物價指數為 2.9%。2025 年為 2.3%， 失業率為 4%，到 2030 年將降至 3.8%。官員們認為，若數字得到修正會更加樂觀。