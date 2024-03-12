南美航空波音787空中急墜 至少50人傷 紐西蘭查扣黑盒子調查

一架南美航空集團（LATAM）的波音787客機於昨（11）日因不明原因在空中直墜，造成至少50人受傷，紐西蘭交通事故調查委員會（Transport Accident Investigation Commission, TAIC）今日表示，將扣押機上的座艙語音紀錄器與飛航資料紀錄器。

路透社報導，這架波音787客機於11日下午從澳洲雪梨起飛，在飛往紐西奧克蘭的途中，因不明原因在飛行途中突然下墜，造成機身劇烈搖晃，機上共載有263名乘客和9名機組人員，造成至少50人受傷，有部分乘客和機組人員被拋飛並撞擊天花板。

來自加拿大的乘客Brian Adam Jokat表示，他鄰座的一名乘客被拋到飛機天花板後掉下來。根據他提供的照片顯示，飛機的天花板受到了損壞，他說是其他乘客撞到的。

根據乘客Brian Adam Jokat提供的照片，事故發生之後，該飛機內部的天花板出現破損。（圖／路透社）

紐西蘭交通事故調查委員會說，由於事發在國際空域，而南美航空集團總部位在智利，因此智利事故調查機構Direccion General de Aeronautica Civil (DGAC) 已著手展開調查。

紐西蘭交通事故調查委員會12日表示，正在扣押該架班機的飛行資料記錄器與駕駛艙通話記錄器，也就是俗稱「黑盒子」，智利當局也正在協助調查中。

至於是否會將黑盒子交給紐西蘭交通事故調查委員會來調查，南美航空集團未對此做出回覆，但表示會協助有關當局對飛行過程中的「強烈地震動」進行調查。

一名機上乘客因突如其來的急墜而手部受傷。（圖／路透社）