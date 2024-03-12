Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

南美航空波音787空中急墜 至少50人傷 紐西蘭查扣黑盒子調查

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/12 16:33
非事發班機，僅為示意圖。（圖／路透社）

非事發班機，僅為示意圖。（圖／路透社）

一架南美航空集團（LATAM）的波音787客機於昨（11）日因不明原因在空中直墜，造成至少50人受傷，紐西蘭交通事故調查委員會（Transport Accident Investigation Commission, TAIC）今日表示，將扣押機上的座艙語音紀錄器與飛航資料紀錄器。

路透社報導，這架波音787客機於11日下午從澳洲雪梨起飛，在飛往紐西奧克蘭的途中，因不明原因在飛行途中突然下墜，造成機身劇烈搖晃，機上共載有263名乘客和9名機組人員，造成至少50人受傷，有部分乘客和機組人員被拋飛並撞擊天花板。

來自加拿大的乘客Brian Adam Jokat表示，他鄰座的一名乘客被拋到飛機天花板後掉下來。根據他提供的照片顯示，飛機的天花板受到了損壞，他說是其他乘客撞到的。

南美航空波音787空中急墜 至少50人傷 紐西蘭查扣黑盒子調查

根據乘客Brian Adam Jokat提供的照片，事故發生之後，該飛機內部的天花板出現破損。（圖／路透社）

紐西蘭交通事故調查委員會說，由於事發在國際空域，而南美航空集團總部位在智利，因此智利事故調查機構Direccion General de Aeronautica Civil (DGAC) 已著手展開調查。

紐西蘭交通事故調查委員會12日表示，正在扣押該架班機的飛行資料記錄器與駕駛艙通話記錄器，也就是俗稱「黑盒子」，智利當局也正在協助調查中。

至於是否會將黑盒子交給紐西蘭交通事故調查委員會來調查，南美航空集團未對此做出回覆，但表示會協助有關當局對飛行過程中的「強烈地震動」進行調查。

南美航空波音787空中急墜 至少50人傷 紐西蘭查扣黑盒子調查

一名機上乘客因突如其來的急墜而手部受傷。（圖／路透社）
南美航空
智利
紐西蘭
雪梨
澳洲
波音
波音787

相關新聞

又是波音！美國航空「擋風玻璃突破裂」緊急轉降波士頓
又是波音！美國航空「擋風玻璃突破裂」緊急轉降波士頓
2024/03/01 14:23
這次是波音757！起飛出現劇烈晃動 美國聯合航空證實「右機翼破損」
這次是波音757！起飛出現劇烈晃動 美國聯合航空證實「右機翼破損」
2024/02/22 14:27
劍指中國　澳洲組建二戰以來最大海軍　
劍指中國　澳洲組建二戰以來最大海軍　
2024/02/21 09:37
澳洲雪梨石綿汙染再擴大　學校、公園等多處遭封鎖
澳洲雪梨石綿汙染再擴大　學校、公園等多處遭封鎖
2024/02/19 12:02
直升機墜機罹難　智利前總統皮涅拉享壽74歲　曾指揮礦難0死亡受矚目
直升機墜機罹難　智利前總統皮涅拉享壽74歲　曾指揮礦難0死亡受矚目
2024/02/07 12:01

更新時間 : 2024-03-12 23:41 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【更新】恭喜「學姐」升格人妻! 黃瀞瑩與記者男友3/11登記結婚　兩位證人超大咖～～
【更新】恭喜「學姐」升格人妻! 黃瀞瑩與記者男友3/11登記結婚　兩位證人超大咖～～
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月3日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月3日
投資理財停看聽！臺灣證券交易所提供「三撇步」 提醒民眾小心防範
投資理財停看聽！臺灣證券交易所提供「三撇步」 提醒民眾小心防範
丹麥減重藥物Wegovy能降低中風與心臟病風險　美國FDA正式核可
丹麥減重藥物Wegovy能降低中風與心臟病風險　美國FDA正式核可
台灣長輩團清水寺盛水「裝滿寶特瓶」！遭外國人提醒還嗆「不裝幹嘛上來」
台灣長輩團清水寺盛水「裝滿寶特瓶」！遭外國人提醒還嗆「不裝幹嘛上來」