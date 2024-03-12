麻疹爆今年首起機上群聚 2/10馬來西亞抵台班機共3境外確診

疾管署今（12）日表示，上週新增2例境外移入麻疹確定病例，為本國籍20多歲及30多歲女性，均為2月27日首例馬來西亞境外移入確診個案同班機乘客，研判係因搭機過程接觸該名確診個案感染，為一起航空器感染群聚事件。

疾管署解釋，這2名個案已分別由花蓮縣、新竹縣於3月7日、3月9日公布，發病日介於3月3日至3月4日，出疹日介於3月4日至3月6日，由於曾與首例馬來西亞境外移入確診個案同班機乘客，先前均已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，目前皆已解除隔離，衛生單位除已展開各項防治工作，並持續進行接觸者追蹤管理。

疾管署說明，我國今(2024)年累計9例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例為本土病例，另4例為境外移入病例。截至3月11日，匡列接觸者人數總計1,918人，其中379人監測期滿，1,539人持續健康監測及追蹤(最晚監測至3月24日)。

依據WHO監測資料顯示，今年美、加、韓、澳洲及歐洲等非疫區國家均持續出現境外移入病例或小規模疫情，顯示各國於新型冠狀病毒病大流行後，因疫苗覆蓋率有所下降而正受麻疹疫情再度爆發的威脅。世界衛生組織亦發出警告提醒各國儘快採取緊急預防措施，否則，一半以上的國家將面臨麻疹爆發的高風險威脅

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，常見症狀有：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3至4天後口腔內出現斑點(柯氏斑點)，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。出疹前後4天均具傳染力，民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

同時再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

（圖／疾管署）