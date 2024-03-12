南韓YouTuber複製死去寵物犬　是否該合法化或限制複製狗引發熱議

南韓一個擁有20多萬訂閱者的YouTube頻道「薩摩耶Tico」，於今年年初上傳了一部題為「我家小狗回來了」的影片，引起恨大的爭議，因影片中的兩隻薩摩耶幼犬為「複製犬」。

該名YouTuber 原本的寵物犬Tico因故死亡，兩隻薩摩耶幼犬DNA皆取自於Tico，費用超過8千萬韓元（約台幣2百萬）。

對於不是出於研究目的，一般人只要花錢就可以複製寵物一事引起網友熱烈討論，有些人能夠理解主人失去寵物的失落感，也有很多人批評該名飼主輕視生命倫理。

韓媒SBS報導，複製Tico的企業代表，曾與培育出世界上第一個複製狗Snuppy的黃禹錫共事，也曾負責三星會長寵物狗的複製，以及被列為韓國天然紀念物之一的驅鬼犬的複製，為南韓國內複製犬專家。

該公司指出，他們一年最多可以複製約50隻；人們通常是因對於失去寵物感到太傷心而選擇複製，公司也指出，複製狗與雙胞胎比起來有些不同，但會比兄弟姊妹更加相似。

Lecture News指出，複製狗市場在南韓國內逐漸擴大，不僅是提供複製犬的企業，還出現了專門保管複製犬體細胞的企業。

一名50多歲的表相鎮（音譯）表示，和他一起生活15年的狗在3個月前去世後，委託保管了狗的體細胞，想到他隨時都能複製並再見到他的狗，就能降低他的失落感。

另一名住在美國加州的南相久（音譯）也表示，他從5年前就開始委託企業保管狗狗的體細胞，他的狗在去年10月離開人間，但目前正在進行複製，預計於今年10月可以完成。

複製犬是由死亡的寵物犬上採取體細胞，移植到其他隻狗的卵子，並使受精卵著床到代理孕母犬的子宮產下，許多人擔憂可能會有其他狗為了提供卵子和代產而犧牲，因此引發爭議。

南韓政府正在觀察是否要限制寵物複製以及修法，專家則認為，與其全面限制寵物複製，不如蒐集大眾意見，看社會可以接受到何種程度。