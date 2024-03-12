臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光

繼歐美、韓國等地傳出臭蟲入侵後，日本近來也爆發蟲蟲危機，有網友在東京、大阪和神奈川等地看到臭蟲蹤跡，除了飯店外，還在地鐵、JR列車等大眾交通內橫行，且據傳這些臭蟲對市售的殺蟲劑產生抗藥性，已進化成「超級臭蟲」。

FNN（富士新聞網）報導，臭蟲問題在日本日益嚴重，日本國立環境研究所所長五花浩一指出，新冠疫情解封後，國際旅遊業復甦，大批觀光客湧入增加了臭蟲傳入日本的風險。尤其是東京和大阪等城市的飯店業者的尋求應對床蝨的諮詢案件不斷增加，增加幅度難以計算。

五花浩一坦言，當臭蟲入侵城市後，會隨著人們的行李傳播到農村等地，再蔓延至日本各地，屆時恐為時已晚。

而且據說超級臭蟲的外殼變得比以前更厚，更能抵抗殺蟲劑，死亡率自然下降。除此之外，生物本來就具有解毒或消滅進入體內的殺蟲劑和異物的酶，而超級臭蟲體內產生這種酶的DNA出現變異，導致解毒能力更強。

有日本網友利用Google Maps 製作「日本臭蟲飯店地圖」，記錄了日本當地「曾經出現過臭蟲的飯店業者」，提醒旅客當心，該貼文也在PTT上引起熱議。不過許多飯店都回應已徹底打掃清潔乾淨，請民眾安心。

（圖／截自「日本床蝨飯店地圖」Google Maps）

日本雜誌《女性自身》指出，今年1月，東京的三間飯店房間內發現了50隻臭蟲。3月10日在社群平台X（原為Twitter）上有網友附上照片直指JR列車上看到臭蟲蹤跡，不僅引發民恐慌，還直言「看到有空位也不敢坐下去」，甚至猶豫是否該搭乘大眾交通工具。

由於臭蟲體積小，不易被察覺，而且繁殖能力強，所以對於天天需要搭乘大眾交通通勤的民眾來說，無疑是一種威脅。

針對X平台上的發文，JR東日本官方於11日表示，目前尚未有旅客或員工反應列車上出現臭蟲，因此我們無法證實該事件的真實，但我們會通知相關單位加強清理，並隨時注意車廂內的情況，一旦發現有臭蟲或其他害蟲，將以煙薰方式除蟲。

JR東日本表示，考量到旅客的健康，我們不會噴灑殺蟲劑等化學物質，日常會使用工具清潔座椅表面髒污，每個月會使用吸塵器全面清潔車廂一次。

東京害蟲防治協會表示，日本昭和時期，滅蟲措施使臭蟲數量獲得相當程度的控制，但此後，臭蟲開始對傳統殺蟲劑產生了抗藥性，並跨國界蔓延。

專家表示，近來隨著大量遊客和貨物進入日本，臭蟲也大舉入侵私人住宅，不排除5月將爆發大規模臭蟲危機，因此必須保持警戒。