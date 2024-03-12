進口蘇丹紅辣椒粉 源頭疑為李姓台商　高雄市衛生局：津棧等11家公司撤照

津棧公司蘇丹紅事件延燒，高市衛生局昨(11日) 表示，從去年起至今共檢出12件含有蘇丹紅違規產品，均與今年2月擴大抽驗津棧等關係企業相關，因違規情節重大，依法予以撤照。

衛生局11日下午發布新聞稿指出，目前為止依據調查諸多違規事證，衛生局8日起已處分津棧等關係密切公司共11家停業6個月、累計罰款新台幣438萬元。

衛生局指出，上月接獲新北市衛生局通知保欣輸入中國進口辣椒粉檢出蘇丹紅，除追查保欣產品下游外，也鑒於相關風險疑慮，主動擴大抽驗工作。

其中，2月22日高市送驗海順生產「牛王牌辣椒粉」檢出蘇丹紅，並同時溯源該項原料輸入商為「津棧」，於1日報請高雄地檢署指揮啟動偵辦調查。衛生局與地檢署聯合調查物流、金流相關事證，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係。

衛生局表示，高雄市自去年迄今，抽驗後市場端辣椒粉共167件（112年55件、113年112件），共檢出12件不合格、其餘150件無檢出蘇丹紅；該12件違規產品均為今年2月擴大抽驗津棧等關係企業、源自中國輸入的辣椒粉，違規情節重大，依法予以撤照。

根據中央社，衛生局說明，上述關係企業設廠的鄰近2個地址，總共一個地址有6家公司、另外一個地址是3家、海順與淞鋒則是另址設廠；以上在2月29日到3月1日衛生局與檢方就已初步掌握，並查扣相關事證及產品逐批釐清檢驗。

衛生局強調，有鑑於上述關係企業故意惡性透過不當手法輸入有毒辣椒粉，影響各食品產業中下游情節重大，引發社會動盪和經濟市場衝擊。

衛生局依據食品安全衛生管理法第44及47條規定廢止上述11家公司食品業業務登記事項及食品業者登錄，不得從事食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝、食品用洗潔劑等之製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出，並副知經濟發展局。

三立新聞報導，檢調更查出一名李姓台商用親友名義，在台灣設立津棧等10間公司，中國的進口商也是他設立的，這些公司專門收購農村辣椒後加工進口台灣。設立的公司從107年起，多次被驗出蘇丹紅以及其他品項違規，出問題的辣椒粉，被知名小磨坊退貨後，又將同批貨賣給另外廠商，疑似變換出口商，洗產地繼續賣，還換公司再進口！

另一方面，高雄「津棧國際貿易有限公司」8日再被檢出一批辣椒粉含蘇丹紅成分（有效日期1150503、1150506），衛生局11日表示，持續稽查鼎記、品領、宏信食品行等3家下游業者，共回收、下架200餘公斤。

衛生局發布訊息表示，鼎記國際食品有限公司進貨150公斤，已全數零售給攤商，現場無庫存，截至目前已回收25.8公斤。品領企業有限公司進貨420公斤，零售給攤販業者，現場剩餘82.5公斤全數下架。

另外，宏信食品行經實地現場查核，業者分批多次進貨共364公斤（含有效日期11505003及其他批號），商品做成沙茶粉，零售給攤販餐飲業者，已售出246公斤，現場稽查共下架118公斤；衛生局將持續監督違規產品下架回收。