美國年度預算首度列台灣 國務院：歷史性投資、展現對台承諾

美國首度在財政年度預算案單獨列出協助台灣強化嚇阻力經費，金額 1 億美元，被美國國務院稱為「歷史性」投資，美國國務卿韋瑪也表示，這說明了該國對台灣安全援助的承諾。此外，因應透過總統撥款權軍援台灣，預算案也首度編列5億美元，用於補充美國庫存。

年度預算案首見 單獨為台灣列一項目

白宮於當地時間 11 日公布2025財政年度預算案，在國務院編列1億美元（約新台幣31.4億元）協助台灣強化安全。國務院稱這是筆「歷史性」投資，將用於包括透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）管道援助軍備等方式，提升台灣嚇阻力，維持台海和平與穩定。

美國政府於 2023 年首度同意透過「外國軍事融資」管道提供台灣軍備，包含在 2023 財政年度國防授權法案（NDAA FY2023）的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），授權美國國務院從 2023 年至 2027 年期間，每年提供台灣高達20億美元的軍援。

拜登政府任內13度對台軍售，多筆逾億，外媒詢問此番何有「歷史性」投資一說？美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）指出，這是「首次為台灣單獨列出一個項目」，再次確認美國對台灣安全援助的承諾、對維護自由開放印太地區的承諾，「我認為這非常明確。它本身就能夠說明一切」。

韋瑪也否認該筆「投資」近來傳言美國派駐特種部隊在台灣協助軍事訓練有關，他表示，該筆經費為傳統安全援助，以及國際軍事教育和訓練（IMET）援助。他也強調必須從美國在印太地區的戰略來看待這筆預算。

中央社指出，拜登政府2025 財政年度預算案也在國防部編列 5 億美元的經費，用於補充美國透過「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA），提供台灣軍援後的美國武器庫存。拜登（Joe Biden）於7月28日首度宣布動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），提供台灣最高3.45億美元軍援。

國防部在預算文件指出，這5億美元的經費將用於補充提供給台灣的武器，旨在應對該區域的軍事壓迫，確保美國對盟友的支持，同時也讓美國能更換其彈藥和裝備的庫存，保持備戰狀態。

美國透過總統撥款權軍援台灣，同樣源自2023財政年度國防授權法，金額為每年10億美元。總統撥款權是加速提供安全援助的授權辦法，美國總統得以在緊急情況下，不經國會許可即轉移美國庫存中的物品和服務。

美國國防部說，2025年的預算案是首度編列經費，補充美國透過總統撥款權軍援台灣所消耗的庫存，「理想狀況下，我們希望能編列接近10億美元」，但受限預算額度，「5億美元是個不錯的開始」。