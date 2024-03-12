怕胖姊妹注意！台北五星飯店首度推出蛋奶素下午茶　聯名頂級有機保養品牌貴氣小點搶先看！

台北文華東方酒店攜手有機保養品牌香緹卡，於備受名媛貴婦喜愛的「青隅」首度推出「純淨海洋『龜』寶」下午茶，這也是飯店首度推出蛋奶素下午茶輕盈無負擔，大飽口福之際減肥不用等明天！

超萌海龜來囉！香緹卡「純淨海洋『龜』寶」下午茶饗宴由台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦(Kevin Chiu)與文華Café主廚林禹德(Derek Lin)發揮巧思，以海龜和蔚藍大海為題，響應生態永續意識，首度設計完全以蛋奶素為主題的下午茶點。

必吃甜點包含「無花果優格檸檬甜品杯」以蜂蜜檸檬寒天凍為基底，中間疊上糖漬無花果，最上層則是以蝶豆花染成大海藍色的蜂蜜優格，並擺上印有香緹卡海龜圖案的巧克力片點綴酸甜清爽；「迷迭香蘋果泡芙」內餡香草卡士達搭配上方吸睛的糖漬迷迭香蘋果，並擺上製成銀白色貝殼的黑巧克力點綴，十分貴氣的造型好看又好吃！



「純淨海洋『龜』寶」下午茶甜點。（圖／台北文華東方酒店提供）

「海鹽白桃味噌瑪德蓮」呼應海洋主題，基底為味噌口味的瑪德蓮，海鹽巧克力甘納許包裹白桃口味內餡，鹹甜略帶苦味的口味鑲上銀白色貝殼和珍珠形狀的巧克力詩意十足；「草莓萊姆乳酪法式千層」以法式經典千層酥為底，搭配起司卡士達撒上椰子絲，上方的圓球包裹糖漬草莓萊姆，主廚更巧妙將其染成香緹卡「優雅海龜慈善彩妝系列」眼影顏色，清爽的口感彷彿象徵春天來了。

鹹點由文華Café主廚林禹德精選如黑蒜、藜麥、圓茄等營養價值豐富的食材打造，推薦的小點包含「黑蒜杏鮑菇蔥捲」以炸過的青蔥脆片為外殼包裹清炒杏鮑菇，拌入黑蒜泥，外層裹上蝦夷蔥增添淡淡辛香；清爽開胃小點「番茄甜菜鮮蔬凍」以菠菜布里歐麵包為基底，抹上甜菜根製成的慕斯，上方則是澄清番茄凍，搭配甜豆與紅甜菜丁吃了清爽無負擔。



「純淨海洋『龜』寶」下午茶鹹點。（圖／台北文華東方酒店提供）

主廚將綠扁豆以蔬菜高湯炒過後製成「椰香鮮筍扁豆三明治」使用竹筍慕斯層搭配以蝶豆花染色的清酒凍，放入當季春筍和鮮甜扁豆帶來營養美味兼具的雙重口感；「酥炸藜麥馬鈴薯球佐甜椒醬」以馬鈴薯製成的脆餅為基底，脆餅內放入以核桃、番茄和甜椒製成的醬搭配藜麥，鋪滿馬鈴薯絲打造難以抗拒的酥脆滋味。

「純淨海洋『龜』寶」經典下午茶精選甜點及鹹點、文華東方經典綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，每套1,580元+10%；另附贈品包含：香緹卡喚顏粉晶萃 4ml、花妍泡沫潔面乳 8g、五月玫瑰花妍乳霜5ml、品牌束口袋、300元現金抵用券以及45分鐘護膚體驗券，價值3,630元。

青隅下午茶用餐時段分別為下午 1時至 3時以及下午 3時 15分至 5時。贈品數量有限，贈完為止。