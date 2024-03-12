青光眼常見迷思大解析 醫揭7大高危族群要當心

根據世界衛生組織(WHO)統計，青光眼是世界第2大致盲原因。而在台灣青光眼患者已超過34萬人，且年齡層有年輕化的趨勢，將對個人、家人與社會造成嚴重衝擊，但許多民眾仍存在錯誤迷思，以為青光眼是可以治癒的，因此醫師呼籲民眾定期至醫療院所做眼睛檢查，尤其是有家族史、高度近視和遠視者等7大高危險族群。

青光眼是一種會造成視力持續惡化且無法恢復的視神經病變，臨床上會呈現視神經盤凹陷擴大、視神經退化及視覺功能受損，視神經一旦遭到破壞會造成不可逆的視覺功能喪失。

因青光眼初期症狀並不明顯，難以自我覺察，等到察覺異狀時，視神經通常已遭相當程度破壞，加上青光眼是不可逆的疾病，因此若太晚發現和治療，視神經難以恢復，會增加失明的風險。然而大眾普遍對青光眼認知意識不足，統計顯示41%的民眾仍然認為青光眼疾病是可以恢復治癒的。

台北榮民總醫院與台北市立聯合醫院於於日前攜手台灣頭痛學會、愛爾康大藥廠，於台北國際會議中心舉辦「2024世界青光眼週衛教講座」，響應世界青光眼週主題「拯救視界，守護明亮世界」，並由眼科醫師群分享青光眼衛教資訊。

青光眼的成因有哪些？

造成青光眼的原因很多，最主要原因之一是眼球內部壓力（簡稱眼壓）過高。人體的眼球內部充滿了一種稱為房水的循環體液，負責維持眼球內正常的壓力，而當眼球內作為排水管的「隅角」如果塞住，房水排不出去，就會引起眼壓升高，因而造成青光眼的風險。但高眼壓並不是青光眼的必要條件，即使眼壓正常，仍然可能患有青光眼。

解析7大高危險族群有哪些？ 醫師籲應定期追蹤

臺北榮民總醫院眼科部青光眼科主治醫師郭哲源分享，青光眼除了眼壓影響之外，家族有青光眼病史者、年齡超過40歲、糖尿病患者、患有高血壓或其他心血管疾病者、高度近視者與高度遠視者、長期使用類固醇、眼睛受過外傷者，以上都是造成青光眼的危險因子。

郭哲源提醒，若本身為高危險族群者，應依照醫師囑咐定期追蹤，以降低罹患青光眼的風險，早期診斷早期介入，則可以延緩疾病進展速度，減少青光眼對視覺功能的損害。

除了藥物治療，還能如何治療青光眼？

青光眼雖是不可逆眼睛疾病，但仍然可以透過治療延緩疾病的惡化。現在對於青光眼的治療方法有藥物治療以及雷射或手術治療。在藥物治療上，治療青光眼可以使用眼藥水或服用口服藥，主要的作用是可以減少房水的生成或促進房水的排出，進而降低眼壓，使青光眼得到良好的控制。依據此次會前報名進行測驗調查，認為規律點眼藥水及服用藥物就萬無一失的民眾約佔5%，顯示民眾對於藥物治療仍有迷思，因為若在藥物治療上並未減緩疾病進展，就需要做進一步的雷射或手術治療。

臺北市立聯合醫院中興院區眼科部主治醫師蕭雅娟醫師說，藥物治療通常是青光眼的第一線治療，點眼藥水的確是青光眼最常見的治療方式，但若眼壓控制不夠穩定、或藥物副作用難以承受時，可以透過雷射或青光眼手術達成眼壓控制。」

一窺青光眼常見的手術治療╴小樑網切除術

臺北榮民總醫院眼科部青光眼科主治醫師陳美如表示，當藥物及雷射治療無法控制眼壓時，便須考慮外科手術治療，現階段廣被採用的手術叫小樑網切除術，是在眼睛黑白交界的輪部開一洞口，將房水引流到結膜下。適時的手術介入可以達到更低與更平穩的眼壓，減緩疾病惡化，掌握治療黃金期守護靈魂之窗。

罹患青光眼後 應多久回診一次？

臺北榮民總醫院眼科部主治醫師張毓帆醫師說，「患有青光眼的患者，初期就診時，需觀察用藥反應，約1至3個月需回診，兩年內約4至6月安排一次相關檢查評估，兩年後若病況穩定，檢查的頻率就可延長，但最終仍須依據主治醫師的評估診斷為主。

臺北榮民總醫院眼科部主治醫師劉瑞玲醫師強調，青光眼雖然是一個可能導致失明的疾病，但只要及早發現，定期回診追蹤檢查，以正向的心態面對疾病與治療並聽從醫囑，儘可能穩定控制眼壓，並不必然會導致失明。