預告看起來！台劇女神劉品言、林柏宏領銜電影《莎莉》　交友軟體愛情故事大阪影展奪兩獎

第19屆大阪亞洲影展近日舉辦頒獎典禮，《莎莉》導演練建宏榮獲「最具潛力創作者獎」（Most Promising Talent Award）及「ABC電視獎」（影展贊助大獎）。

《莎莉》講述由劉品言飾演的鄉下養雞女子使用交友軟體後，和自稱在法國經營畫廊的帥哥墜入愛河，然而在家人及全村都不看好的情況下，不會說英語的她隻身勇敢前往法國追愛的故事，林柏宏、李英宏在片中犧牲色相演出，預告更是讓人邊哭邊笑，不僅貼切當代人生活，也道出大齡女子心聲引起共鳴，將於4月3日全台上映 。



《莎莉》導演練建宏榮獲日本大阪亞洲影展「最具潛力創作者獎」（圖/大阪亞洲影展提供）

本屆影展台灣電影《莎莉》及《小曉》入圍影展競賽片單元，《莎莉》榮獲的獎項「最具潛力創作者獎」是評審委員會頒給本次競賽電影片最具才華和潛力的亞洲電影界導演；「ABC電視獎」則為日本朝日電視頒給最具電影娛樂性的作品獎項，並將規劃於電視台播出，讓更多日本民眾認識台灣的影視創作。

文化部駐日台灣文化中心與大阪亞洲影展合作舉辦台灣電影特集，邀請台灣電影《BIG》、《小曉》、《春行》、《莎莉》、《馬語》、《我可以暫時逃跑一下嗎？》及修復片《一九零五的冬天》赴日參展並舉辦上映會及映後座談會。據影展官方表示，各場台灣電影上映會皆吸引接近滿場的觀眾出席。