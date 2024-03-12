南投「泡麵土地公」信眾 3天吃掉5萬碗　志工亂倒殘渣恐遭罰款

南投縣中寮鄉石龍宮以拜土地公、吃泡麵聞名，適逢「頭牙」土地公生日，廟方統計近3天吃掉5萬碗泡麵；另外，廟內志工被拍到將泡麵殘渣倒進溪流，廟方對此致歉、環保局將派員了解。

11日是農曆2月初2「頭牙」、土地公生日，以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮近日湧入大批信眾，不少人拿泡麵來拜，廟方也提供免費泡麵供現場享用，石龍宮統計，9日到今天(3/11) 共湧入約5萬人次，3天供應近5萬碗泡麵，若從農曆春節計算至今，則吃掉約120萬碗。

另外，有民眾也拍到疑石龍宮人員將泡麵殘渣倒進一旁溪流，質疑身為宮廟卻破壞環境。對此，石龍宮解釋，廟內設有廚餘處理設備，被拍到亂倒泡麵殘渣是信徒志工，志工可能不了解廚餘回收流程，也想說要餵魚避免浪費而倒入溪流，廟方對此錯誤行為表示抱歉。

根據中央社，南投縣環境保護局向媒體表示，針對民眾檢舉中寮鄉石龍宮有民眾任意傾倒未吃完食物情事，近日將派員到場了解事實，初步得知是個人行為，行為人可依廢棄物清理法開罰新台幣1200元至6000元，若嚴重污染水質也可依水污染防治法開罰3萬元到300萬元。

許多信眾帶泡麵至中寮鄉石龍宮拜拜，也會當場吃碗泡麵，「泡麵土地公」因此遠近聞名。在此同時，南投縣衛生局攜手石龍宮辦理「即食暖心」計畫，提供泡麵給連三餐都有問題的藥癮個案。

中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，信眾拿泡麵來拜土地公，廟方也提供免費泡麵供信眾現場享用；南投縣政府衛生局媒合民間資源，攜手石龍宮辦理「即食暖心」物資分享計畫，提供經濟弱勢、日常生活出現難關的藥癮個案獲物資協助，讓藥癮者感受社會溫暖。

中央社2/23的報導引述南投衛生局指出，藥癮個案小芬（化名）就表示，非常感謝衛生局個管員、石龍宮協助，在她三餐出現問題、沒經濟能力時，立即提供食物讓她度過沒有工作的這段時間，在個管員幫忙轉介就業服務下，目前已找到工作，會好好努力接受戒癮治療，不辜負外界幫忙。

石龍宮主委吳常源說，深知藥癮個案面臨困境，石龍宮是社區一分子，願伸出援手為藥癮者帶來一絲溫暖、給予實質幫助，只要石龍宮能做到必定全力協助；另外，除協助藥癮者，石龍宮也幫助縣內弱勢學生學雜費，並長期將泡麵捐給弱勢族群和有需要團體。

衛生局長陳南松表示，南投毒防中心個管員關懷個案過程中，發現個案出監後常面臨沒經濟來源、獨居出現生活困難等情形，這項計畫為藥癮個案帶來實質幫助；衛生局致力提供戒癮醫療資源，更擴及經濟弱勢協助，除提供即食物資，更強調社區共融與支持。