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北台灣康橋校車翻覆20傷　校方：將了解肇因最重解約開罰

新北市長侯友宜11日晚間到萬芳醫院與台北醫學大學附設醫院探視傷者後接受媒體聯訪。他表示，學生這次都是輕傷，但心理受到很大影響，回學校後一定要加強心理衛生輔導。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/12 09:10
台北市文山區信義快速道路文山隧道11日晚間發生翻車意外，北市警消獲報立即派員到場處理，經查了解，肇事車輛為康橋中學校車，案發時車上共計有2...

台北市文山區信義快速道路文山隧道11日晚間發生翻車意外，北市警消獲報立即派員到場處理，經查了解，肇事車輛為康橋中學校車，案發時車上共計有2...

康橋國際學校秀岡校區校車11日晚間在台北市文山隧道內翻覆，20人受傷就醫。校方說，將先了解司機肇事原因，最嚴重情況一定是解約，甚至對校車公司也會有罰則。

康橋國際學校秀岡校區位於新北市新店區。校方表示，1輛課後社團交通車11日晚間7時20分行經台北市文山隧道時突然翻覆，車上共26人，包括25名國高中生與1名司機，其中14名學生與司機當場受傷送醫，其餘學生由接駁車載回家。

新北市政府教育局補充，截至晚間11時50分，又有5名學生由家長帶至醫院就醫；經醫院處置後，20人都已陸續辦理出院並回家休養。

校方表示，這台校車配合學生課後社團時間，約在晚間6時30分發車，並先後載學生到捷運象山站與捷運市政府站。

至於司機是否會先停職調查。中央社引述校長徐文淞說，將先了解肇事原因，最嚴重懲處情況一定是解約，甚至依照合約，對校車公司也會有罰則。

新北市長侯友宜晚間到萬芳醫院與台北醫學大學附設醫院探視傷者後接受媒體聯訪。針對如何輔導學生，他表示，學生這次都是輕傷，但心理受到很大影響，回學校後一定要加強心理衛生輔導。

新北教育局強調，孩子安全絕對不可輕忽，學校更應負起責任；教育局已請學校明天持續關心學生，如果在72個小時內不舒服要儘速到醫院檢查，也督促學校注意學生交通車安全。
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翻覆
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更新時間 : 2024-03-12 15:14 GMT+08:00

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