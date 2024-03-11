康橋中學校車文山隧道翻覆 9輕傷送醫、信義快速道路往信義路方向全線管制

更新時間：2024-03-11 20:55

康橋中學校車今（11）日晚間 19 時許在文山隧道發生翻覆事故，校長徐文淞正時，接獲消息指台北市長蔣萬安要到北醫探視傷者。

徐文淞指出，本次發生意外的，是康橋國際學校秀岡校區交通車，車況、司機員素質都有一定要求，先前並未發生意外。

徐文淞表示，校方第一時間有成立緊急應變小組，也有發簡訊通知家長，他也表示，交通事故原因還待警方調查釐清。

發布時間：2024-03-11 20:31

康橋中學校車今（11）日晚間 19 時許在台北市文山區信義快速道路文山隧道往信義區方向發生翻覆意外，車上 1 名駕駛及 26 名學生皆無受困，傷者截至晚間 8 時 30 分增至 9 名，肇事原因待查。

中央社報導，警消於晚間 7 時 17 分獲報該起翻覆事故，立即派員前往現場救援，3人輕傷、意識清醒，已送醫治療。

以車禍現場圖片觀之，車頭嚴重毀損，並打斜橫倒隧道中央，撞擊力道之大，連隧道牆面都被刮出痕跡。

聯合報引述北市災防辦表示，北市消防局出動消防車輛 5 輛、救護車輛 7 輛、指揮車 2 輛，人員 34 名。消防局已在現場成立檢傷站，公運處已調派接駁車到現場載學生，8 名受傷學生 4 名送萬芳、4名送北醫。已請教育局持續掌握學生受傷狀況，另也已通報新北教育局。

ETtoday新聞雲則報導，受傷學生已增至 9 名，4名送萬芳、5名送北醫。因現場拖吊車太小台無法順利作業排除交通狀況，交通大隊將調派大型拖吊車支援，目前信義快速道路往信義路方向全線管制，欲從文山隧道到台北的民眾提早改道行駛。

林姓駕駛與學生受訪都表示，車子滑了一下就翻覆，詳細肇事原因仍待調查釐清。