工總：近60%台商認為中國市場不樂觀　67.9%未來投資規模仍不變

中華民國全國工業總會調查結果發現，逾60%中國台商表示2022年營利衰退，近60%認為2023中國市場不樂觀，逾50%台商反映市場受烏俄戰爭等影響減少利潤及訂單，近70%認為會因兩岸關係受到影響，但也仍有67.9%台商表示，未來3到5年投資規模不會變。

工總近日發布2023年「中國台商投資動向及產業分布研究調查」，提及2022年營業利益，有超過60%的受訪台商呈現衰退，其中40.5%表示「小幅衰退」，20.8%則認為「大幅衰退」，29.6%認為「成長」。

根據工總調查，近60%台商對2023年中國市場狀況抱持不樂觀看法，其中50%表示「不太樂觀」，9.5%表示「非常不樂觀」，不到10%表示「普通」，共約30%感到「樂觀」及「非常樂觀」。

過半台商反映地緣衝突影響的訂單及利潤。工總表示，有52.2%台商反映訂單減少，54.4%反映利潤減少，另外有30%左右台商認為訂單及利潤不變。

隨著美中對抗、俄烏衝突爆發等，在地緣衝突升高下，歐美客戶考慮到風險管理，也會向中國以外的供應商下單，或甚至優先考慮在中國外的其他國家有生產基地的供應商，進而影響著在中國的台商。

利潤方面，有台商指出，地緣衝突上升導致原物料價格上漲，導致營業利潤下降，也有超過7成台商營運受到歐美升息與需求不振等影響，面臨訂單、利潤雙雙衰退。

至於兩岸關係的影響，近70%台商認為受到影響，其中44.2%台商認為有「部分影響」，25.2%認為「影響很大」；不到20%的台商認為「影響很小」，僅10%認為「不受影響」。

工總表示，雖然目前多數台商尚未因兩岸情勢而失去訂單，但台商仍擔憂，歐美等海外客戶可能會怕兩岸情勢一緊張，將衝擊供應鏈的穩定，而優先下訂單給除了兩岸有其他生產基地的供應商，或甚至評估向兩岸以外的競爭對手下單。

對於未來的營運規劃，67.9%台商表示，未來3至5年投資規模將保持不變，約20%台商表示將減少投資，約10%台商表示將加投資規模。

此外，根據調查統計，不到10%的台商未來3至5年有規劃向大陸內陸遷移、擴增產線，預計布局的省分包括安徽、江西、四川、重慶等，其中部分是因現有廠區須配合地方政府都市規劃，需要遷廠所致。