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台灣誠品畫廊首間海外新址落腳北京　35週年收藏展3大檔期輪番登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/12 11:17
誠品畫廊北京於近日開幕。（圖／畫廊提供）

誠品畫廊北京於近日開幕。（圖／畫廊提供）

2024年3月開春，「誠品畫廊」在北京798藝術區成立新據點，「誠品畫廊北京」正式揭幕，為畫廊首度跨出台灣的海外空間，畫廊35週年收藏展將分為三大檔期展出，首檔將由謝景蘭、李元佳、司徒強等知名藝術家揭幕。

首間「誠品書店」於1989年由創辦人吳清友在台北啟幕，誠品畫廊亦同時成立。以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值，35年來深度經營書店、畫廊、藝文展演和當代文化內容，持續策畫深具潛力或影響力的華人藝術家展覽，奠定「向現代主義致敬，走向當代」的經營策略。

除了與國際知名的華人藝術家合作，拓展收藏的疆界之外，畫廊亦傾力協助藝術家於美術館殿堂舉辦大型展覽；2009年，誠品畫廊成為台灣第一家入選瑞士「巴塞爾國際藝術博覽會」（Art Basel）的畫廊；2013年啟動「海峽兩岸青年藝術家」計畫，為海峽兩岸青年藝術家搭建交流的橋樑等，展現畫廊的專業及創造性動能。

「誠品畫廊北京」開幕展「鑠：誠品畫廊35週年收藏展」以誠品畫廊35年來的收藏為軸心，參展藝術家出生於1910至1950年代，部分曾經歷戰亂仍孜孜於藝術人文，逾百件作品梳理華人現代至當代藝術的發展軌跡，首檔自即日起展至4月28日止。

繪畫方面，「畫布上的詩人」王攀元傳達鄉愁；謝景蘭創作橫跨繪畫、音樂和舞蹈，筆下傳達的是內心風景；李德、曾佑和亦從東方哲學、書畫裝裱技法開展出抽象語言；李元佳、刁德謙和莊普不僅回應西方抽象藝術的趨勢，也帶入東方文化的精神；陳建中的寫實繪畫帶有自然主義傾向；戴海鷹描繪建築空間的意境幽微；夏陽、顧福生表現主義色彩濃厚；司徒強以照相寫實主義和抽象材質並存；袁旃強調圖像造型，以重彩見長。

雕塑作品包含陳夏雨承繼彼時簡約厚實的學院風格，1944年的《裸女之一》為創作年代最早；熊秉明的作品則可窺見從半具象至形象化的演變過程。

「鑠：誠品畫廊35週年收藏展」展覽資訊

收藏展一丨展期：2024年3月8日—4月28日

參展藝術家：

王攀元、陳夏雨、謝景蘭、李德、熊秉明、曾佑和、李元佳、夏陽、顧福生、陳建中、袁旃、刁德謙、戴海鷹、莊普、司徒強

收藏展二丨展期：2024年5月10日—6月30日

參展藝術家：

陳道明、霍剛、江賢二、曲德義、黃銘昌、陳文驥、徐冰、黃宏德、池農深、蘇旺伸、蔡國強、郭旭達、林延、連建興、王玉平、展望、鄭君殿、劉小東、郭思敏、喻紅、王淑鈴、洪藝真、謝素梅、陸亮

收藏展三丨展期：2024年7月12日—9月1日

參展藝術家：

黃本蕊、林明弘、松浦浩之、郭淳、賴志盛、王雅慧、崔廣宇、金氏徹平、蕭筑方、鄭帛囪、鄭農軒、鄭先喻、遲明、王玫玲、吳長蓉、林彥瑋、張安、桑拿大可、劉文豪、龔寶棱

地點：誠品畫廊北京∣100000 北京市朝陽區酒仙橋路2號798藝術區797路B06
開放時間：週二～週日11:00-18:00（週一公休）
誠品畫廊北京
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更新時間 : 2024-03-12 15:14 GMT+08:00

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