急死人！加薩缺糧 援助船「技術困難」仍擱賽普勒斯

加薩地區飢荒迫在眉睫，停火談判陷入僵局之際，穆斯林齋戒月即將來臨，一艘載有 200 噸救命糧食的援助船因「技術困難」，當地時間週日（10日）晚間依然停靠在賽普勒斯的拉納卡港口。這顯示海上救援一途仍需推進。

衛報報導，賽普勒斯政府發言人莱蒂姆皮奥提斯（Konstantinos Letymbiotis）告訴該國官媒，出於「安全原因」，該船離開的確切時間不會被公開，後來有報導指出，由於「技術性困難」，援助船可能要當地時間週一（11日）上午才能啟程。

援助船的延遲出發，凸顯了通過非常常規手段向加薩運送援助的複雜性。以色列當局一再被指責，對230萬加薩人口的人道援助不夠到位。

開戰以來，援助物資主要經由陸路送達加薩區域，美國於加薩糧食援助站發生搶糧混戰致逾百死後，開始空投物資，至今已５度，但也傳出因降落傘未完全打開造成死傷的事件。

報導指出，加薩沿岸水域較淺，缺乏正常運作的港口，因此很難展開海上援助行動。目前尚不清楚，透過新的「海上高速公路」提供援助是否能緩解當地嚴峻的人道危機。

聯合國指出，以巴開戰迄今 5 個月，被圍困的巴勒斯坦領土上有四分之一的人處於飢餓邊緣。當地衛生部週六表示，過去的 10 天裡，有23人死於脫水或營養不良，其中有數名是孩童。