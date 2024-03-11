臺灣之光！2024FRC機器人世界區賽　新北崇光及安康勇奪臺灣首次聯盟亞軍

新北市安康高中、崇光高中及南山高中於3月5日至7 日遠征土耳其伊斯坦堡，參加2024 FIRST Robotics Competition機器人世界區賽，在全世界共計51隊強力 競爭中，一舉打進前八強聯盟賽， 最終由崇光高中及安康高中攜手勇奪聯盟亞軍， 是臺灣首次以聯盟隊長進入前四強賽， 更分別獲得創新控制獎及最佳品質獎，實屬本賽事大贏家!

教育局指出，FRC競賽為國際等級最高機器人競賽， 目的是激發青少年對科學、技術、 工程和數學及跨領域的學習與探索，更是跨域知識整合的能力展現。 競賽過程分為紅、藍聯盟，各由三隊組成，各自操控重達56公斤的 工業型機器人，完成投射球體、旋轉圓盤、 懸吊機器人及控制平衡等指定項目，經由每場聯盟勝負累計積分。 因每年賽事及競賽內容都不相同，皆為賽前1至2個月才會公布， 為使代表隊伍更有實戰經驗，新北市更於賽前規劃新生盃及模擬賽， 透過模擬實戰累積能力。

FRC競賽深受麻省理工、哈佛等頂尖知名國際大學認可， 每年吸引全世界上萬高中隊伍報名參賽。此次競賽聯盟隊長為崇光高 中二年級金姵云同學表示，團隊才成立3年，成員多數為女生， 不僅打破機械機構是男生相對強項的迷思， 再加上學校指導老師及隊員們的努力與支持，進步神速!這份成就是 對於團隊的肯定，更鼓勵所有為夢想努力奮鬥的人。 金隊長強調前進休士頓世界大賽是目標，更是團隊傳承的夢想!能進 入聯盟冠亞軍賽是現階段努力的證明，非常感謝評審的青睞， 隊伍榮獲創新控制獎是對機型設計創新的肯定， 未來將持續朝著目標邁進、征服全世界。

同是聯隊的安康高中二年級金家稷同學表示，從題目公告到參賽， 團隊透過不斷的討論，設計、建構組裝、性能測試到機台優化， 學習到許多課堂上沒教的專業知識，能獲得聯盟亞軍與最佳品質獎， 對團隊是莫大的肯定與激勵！這次參賽也讓自己深刻體認到FRC競 賽的魅力，在於團隊間的「競合」，發揮臨機應變及團隊溝通策略， 才能讓聯盟中的不同機器人，都在賽場上有最佳表現。 這些超越勝負的重要經驗，學習收穫真的非常多。

教育局表示，新北市自109學年度起，率全國之先推動FRC競賽 扎根計畫，每年補助FRC競賽培訓、 模擬賽及機具設備費用達千萬元，更期許各校除了角逐比賽的榮譽， 把握機會與當地隊伍交流，累積實戰經驗及增進國際視野。 未來將持續積極邀請國際隊伍交流，共同規劃課程， 讓新北市成為臺灣培養國際機器人的人才基地， 培育具競爭力的世界級頂尖人才。

安康高中隊伍榮獲最佳品質獎。（圖／新北市教育局）

崇光高中隊伍榮獲創新控制獎。（圖／新北市教育局）