臺灣之光！2024FRC機器人世界區賽　新北崇光及安康勇奪臺灣首次聯盟亞軍

新北市安康高中、崇光高中及南山高中於3月5日至7日遠征土耳其伊斯坦堡，參加2024 FIRST Robotics Competition機器人世界區賽，在全世界共計51隊強力競爭中，一舉打進前八強聯盟賽，最終由崇光高中及安康高中攜手勇奪聯盟亞軍，是臺灣首次以聯盟隊長進入前四強賽，更分別獲得創新控制獎及最佳品質獎，實屬本賽事大贏家!
教育局指出，FRC競賽為國際等級最高機器人競賽，目的是激發青少年對科學、技術、工程和數學及跨領域的學習與探索，更是跨域知識整合的能力展現。競賽過程分為紅、藍聯盟，各由三隊組成，各自操控重達56公斤的工業型機器人，完成投射球體、旋轉圓盤、懸吊機器人及控制平衡等指定項目，經由每場聯盟勝負累計積分。因每年賽事及競賽內容都不相同，皆為賽前1至2個月才會公布，為使代表隊伍更有實戰經驗，新北市更於賽前規劃新生盃及模擬賽，透過模擬實戰累積能力。
FRC競賽深受麻省理工、哈佛等頂尖知名國際大學認可，每年吸引全世界上萬高中隊伍報名參賽。此次競賽聯盟隊長為崇光高中二年級金姵云同學表示，團隊才成立3年，成員多數為女生，不僅打破機械機構是男生相對強項的迷思，再加上學校指導老師及隊員們的努力與支持，進步神速!這份成就是對於團隊的肯定，更鼓勵所有為夢想努力奮鬥的人。金隊長強調前進休士頓世界大賽是目標，更是團隊傳承的夢想!能進入聯盟冠亞軍賽是現階段努力的證明，非常感謝評審的青睞，隊伍榮獲創新控制獎是對機型設計創新的肯定，未來將持續朝著目標邁進、征服全世界。
同是聯隊的安康高中二年級金家稷同學表示，從題目公告到參賽，團隊透過不斷的討論，設計、建構組裝、性能測試到機台優化，學習到許多課堂上沒教的專業知識，能獲得聯盟亞軍與最佳品質獎，對團隊是莫大的肯定與激勵！這次參賽也讓自己深刻體認到FRC競賽的魅力，在於團隊間的「競合」，發揮臨機應變及團隊溝通策略，才能讓聯盟中的不同機器人，都在賽場上有最佳表現。這些超越勝負的重要經驗，學習收穫真的非常多。
教育局表示，新北市自109學年度起，率全國之先推動FRC競賽扎根計畫，每年補助FRC競賽培訓、模擬賽及機具設備費用達千萬元，更期許各校除了角逐比賽的榮譽，把握機會與當地隊伍交流，累積實戰經驗及增進國際視野。未來將持續積極邀請國際隊伍交流，共同規劃課程，讓新北市成為臺灣培養國際機器人的人才基地，培育具競爭力的世界級頂尖人才。
安康高中隊伍榮獲最佳品質獎。（圖／新北市教育局）
崇光高中隊伍榮獲創新控制獎。（圖／新北市教育局）