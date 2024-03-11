台南遠東香格里拉周年慶加碼！3月23日屬龍壽星4月底前、免費住萬元客房一晚

台南遠東香格里拉飯店三月十五日周年慶，繼首波「對號入住」住房專案，憑身份證件數字0、3、5、8、9住宿85折或升等套房、好評不斷；即日起，加碼推出兩檔超值優惠住房，搶攻春遊商機！凡於3月15日至4月30日期間，只要是與飯店「同月同日」生日、且「生肖屬龍」者，透過電話預定「好運一條龍」三天兩夜不含早餐住房專案，第二晚由飯店免費招待住宿！另外，亦有官網限定「2024睡到自然醒」平日住房專案，享高鐵加購車票最低七折起，每日限量供應！活動詳情，請洽：(06) 702-8899訂房組。

台南遠東香格里拉週年慶最大驚喜住房優惠－「好運一條龍」三天兩夜不含早餐專案，只要是民國101、89、77、65、53、41、29或17年等龍年出生、且生日為3月23日的壽星，於周六至周三期間入住，即贈送第二晚免費，連住兩晚原價最低50,820元的15坪尊榮客房，優惠價3,950元起，現省46,330元，每日限3間，幸運的壽星千萬別錯過，把握飯店週年慶活動，安排台南旅遊好時機。專案限電話預訂，專人訂房請洽：(06)702-8899。

除此之外，飯店為未符合上述身分的消費者，增設官網限定「2024睡到自然醒」平日住房專案，入住特選尊榮客房住宿一晚，保證安排高樓層32至38樓指定客房，原價每晚27,143元起，優惠價4,048元，平均每人最低只要2,024元，一站式平台一次購足飯店住宿及車票，南北交通往返每人可省1,500元以上，原價27,143元，優惠價最低4,048元，平均每人只要2,024元每日限量三間，線上訂房。

知性與感性兼具的台南是國內度假首選，探索歷史遺蹟、人文藝術、巷弄風情，品嘗傳統小吃美食，趁著飯店周年慶超值優惠衝一波。周年慶優惠辦理入住時需核對住客資料。房價視每日浮動而訂，上述價格需另加10%服務費及5%稅。加購高鐵優惠票價將視台灣高鐵公司公告之優惠價為主。訂房專線(06) 702-8899，飯店地址：台南市東區大學路西段89號，電子郵件 reservations.sltn@shangri-la.com。