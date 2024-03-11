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富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For GreenTM

By 台灣英文新聞
2024/03/11 16:59
臺北富邦勇士隊六名球員參與「算樹的人」遊戲挑戰，邀民眾響應植樹並在生活中力行減碳。（圖／富邦金控）

臺北富邦勇士隊六名球員參與「算樹的人」遊戲挑戰，邀民眾響應植樹並在生活中力行減碳。（圖／富邦金控）

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬拉松本周日(3/17)即將開跑，富邦金控也號召跑友共襄盛舉，加入跑步領樹愛臺灣的行列，一起跑越多、樹越多！

富邦金控關懷地球環境，積極推動植樹及鼓勵民眾從日常小事節能減碳，日前邀請富邦勇士隊六名球員參加「減碳算樹題」IQ大挑戰，計算植樹固碳量與日常生活碳排量。究竟高人一等的籃球員「身高和IQ有沒有關係」？哪位球星算「樹」能力驚人？輕鬆逗趣影片已在「富邦Run For Green™」 YouTube頻道上線，歡迎大家點擊觀看，一起當個「算樹的人」。

透過遊戲機台，球員們更加了解減碳小知識，如以搭乘不同交通工具的每人每公里排放量(KgCo2e)來換算，搭乘捷運約0.031、自行開燃油車的排放量0.104將高出許多(註)，並邀請勇士隊粉絲們共同參與減碳生活，為美好地球貢獻一份心力。

富邦金控早自2021年推動Run For GreenTM奔向綠色倡議，目標五年內為臺灣種下10萬棵樹，同時發揮身為四大馬拉松贊助商的力量、替跑者植樹減碳，跑者每累積40公里可兌領一棵樹木，至今已讓5.3萬跑者具備領樹資格。3/14至3/16舉行的新北路跑運動博覽會，富邦金控將展出Run For GreenTM計畫亮點，歡迎民眾前往富邦攤位體驗，一起參與領樹愛地球活動。

本周末即將在新北市北海岸舉行台灣首場金標籤賽事–新北市萬金石馬拉松，以綠色永續為主軸，從賽事食、衣、住、行各面向的生命歷程檢驗碳排放量，在2023年計算賽事碳排為每人公里0.35公斤，並以此為減碳基準線，逐年遞減10%。富邦也在賽道鄰近處種植等，協助打造海岸綠色邊防；提醒跑友們欣賞美景的同時，別忘了在完賽後至富邦攤位完賽時間牆留念，現場還會贈送台灣百合原生種子，幫助大家成為「算樹的人」。

「算樹的人」影片連結：https://youtu.be/9m4fdad7Wkg

註：數據參考內政部淨零綠生活行動指引估算

更新時間 : 2024-03-11 22:16 GMT+08:00

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