中華電信Hami Video原創日劇《獨活女子的守則4-台灣篇》獨家首播

中華電信MOD、Hami Video影劇館+三月上架日本、韓國等多部獨家首播戲劇， 強檔不間斷！由中華電信Hami Video原創日劇《獨活女子的守則4-台灣篇》領軍， 將於本週三(13日)MOD、Hami Video獨家首播，一次上架全套12集、 韓劇女神李寶英主演最新驚悚劇《HIDE》3/ 24起雙平台獨家上架，以及演技派男星鄭人碩主演華語劇《 味盡緣》下週亦將全台獨家首播。繼播出旗艦台劇《商魂》 廣受好評後，再為劇迷朋友精心準備多元化優質戲劇， 最新熱門強檔戲劇請鎖定中華電信MOD、Hami Video！

《獨活女子的守則4》除日前公開金鐘影帝傅孟柏客串演出， 再公布第二波台灣演員名單包括：《八尺門的辯護人》 擔綱女主角的雷嘉汭、人氣台劇《華麗計程車行》 主演黃冠智及演出台日偶像劇《路～台灣Express～》 的安娜李，將與女主角江口德子演出對手戲、擦出不一樣的火花。 為讓更多喜愛追劇的朋友欣賞好戲，Hami Video提供《獨活女子的守則4》前3集台灣篇免費看， 歡迎把握收看，一同感受台灣獨有且豐富的風土人情， 將台灣之美推向世界舞台。

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