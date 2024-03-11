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中華電信Hami Video原創日劇《獨活女子的守則4-台灣篇》獨家首播

獨家韓劇《HIDE》、華語劇《味盡緣》等強檔戲劇連發

By 台灣英文新聞
2024/03/11 16:57
中華電信Hami Video原創日劇《獨活女子的守則4-台灣篇》、獨家韓劇《HIDE》、華語劇《味盡緣》等強檔戲劇上架，請鎖定中華電信MO...

中華電信Hami Video原創日劇《獨活女子的守則4-台灣篇》、獨家韓劇《HIDE》、華語劇《味盡緣》等強檔戲劇上架，請鎖定中華電信MO...

中華電信MOD、Hami Video影劇館+三月上架日本、韓國等多部獨家首播戲劇，強檔不間斷！由中華電信Hami Video原創日劇《獨活女子的守則4-台灣篇》領軍，將於本週三(13日)MOD、Hami Video獨家首播，一次上架全套12集、韓劇女神李寶英主演最新驚悚劇《HIDE》3/24起雙平台獨家上架，以及演技派男星鄭人碩主演華語劇《味盡緣》下週亦將全台獨家首播。繼播出旗艦台劇《商魂》廣受好評後，再為劇迷朋友精心準備多元化優質戲劇，最新熱門強檔戲劇請鎖定中華電信MOD、Hami Video！

《獨活女子的守則4》除日前公開金鐘影帝傅孟柏客串演出，再公布第二波台灣演員名單包括：《八尺門的辯護人》擔綱女主角的雷嘉汭、人氣台劇《華麗計程車行》主演黃冠智及演出台日偶像劇《路～台灣Express～》的安娜李，將與女主角江口德子演出對手戲、擦出不一樣的火花。為讓更多喜愛追劇的朋友欣賞好戲，Hami Video提供《獨活女子的守則4》前3集台灣篇免費看，歡迎把握收看，一同感受台灣獨有且豐富的風土人情，將台灣之美推向世界舞台。

根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為「節目內容最多元」的本土OTT，即日起網路訂閱Hami Video影劇館+每月只要199元，即可收視超過萬部電影、戲劇、動漫、兒童、綜合內容(不含單次付費影片)等精彩內容；3/13起，亦可選擇訂閱Hami Video影劇館+2024春季優惠方案，影劇館+60天只要249元(每月定價299元)，另加贈2張單片抵用券；訂閱期間可收看《獨活女子的守則4》、《HIDE》、《味盡緣》及超夯台劇《商魂》等最新戲劇，讓您輕鬆享受追劇嗑影的娛樂饗宴。

收視路徑：

MOD首頁> 影劇館+

Hami Video首頁> 影劇館+

更新時間 : 2024-03-11 22:16 GMT+08:00

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