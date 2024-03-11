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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超967.89億元

買超台積電10.17萬張最多，另賣超群創4.74萬張最多

By 台灣英文新聞
2024/03/11 16:54

根據台灣證券交易所統計，上週（2024/3/4~2024/3/8）外資在集中市場總買進金額為8,465.96億元，總賣出金額為7,498.07億元，買超為967.89億元，另統計自113年年初至3月8日止，外資總買進金額為4兆8,504.81億元，總賣出金額為4兆6,288.98億元，累計買超為2,215.83億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為27兆4,289.11億元新台幣，占全體上市股票市值的43.65%，較3月1日的25兆2,885.88億元新台幣，增加2兆1,403.23億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進288,292千股，賣出186,636千股，買超101,656千股。

第二名：聯電：買進232,208千股，賣出147,559千股，買超84,649千股。

第三名：燿華：買進155,940千股，賣出102,921千股，買超53,019千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進146,695千股，賣出194,109千股，賣超47,414千股。

第二名：仁寶：買進97,509千股，賣出136,415千股，賣超38,906千股。

第三名：中鋼：買進26,958千股，賣出59,391千股，賣超32,433千股。

更新時間 : 2024-03-11 22:16 GMT+08:00

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